Секс-скандал із P. Diddy. Троє чоловіків висунули нові звинувачення проти репера

Один із чоловіків заявив, що у 2020 році P. Diddy напоїв його наркотиками та зґвалтував

Троє чоловіків звинуватили заарештованого американського репера, музичного продюсера й актора P. Diddy (справжнє ім'я – Шон Комбз) у зґвалтуванні. Про це повідомляє Euronews.

Один із чоловіків заявив, що у 2020 році P. Diddy напоїв його наркотиками та зґвалтував. Це сталося під час їх зустрічі в готелі InterContinental на Таймс-сквер. Вони мали обговорити виплати чоловіка, як працівника.

Один із чоловіків розповів, що познайомився з Шоном Комбзом у 2019 році в нічному клубі на Манхеттені. Після цього його запросили на вечірку в номер репера в готелі Park Hyatt. Там йому підмішали наркотики в напій, після чого зґвалтували. За словами чоловіка, він намагався чинити опір, поки наркотики не подіяли й він не втратив свідомість. Після нападу чоловік отримав $2500 від іншої особи, яка знімала все на відео.

Ще один чоловік стверджує, що влітку 2020 року, під час вечірки в особняку Комбза в Іст-Гемптоні, штат Нью-Йорк. Репер разом із колегами дав йому наркотики, а потім зґвалтував.

Нью-йоркський адвокат Томас Джуффра, який у четвер подав позови від імені чоловіків, сказав, що Diddy використовував свою владу та багатство, щоб скористатися позивачами, а потім гарантував їхнє мовчання за допомогою погроз і страху.

Нагадаємо, що увересні Шона Комбза заарештували за звинуваченнями у торгівлі людьми для сексуальної експлуатації та рекеті. Репер організовував «білі вечірки», на які запрошував зірок світового рівня та журналістів. Проте пізно ввечері, після оголошення «часу для дітей іти спати», розпочиналася неофіційна частина заходу, яку Комбз називав Freak Offs. Тоді, за даними судових документів, відбувалися не лише оргії, а й насильство, примус, зґвалтування, зокрема неповнолітніх.

Адвокат Тоні Базбі заявив, що понад 100 імовірних жертв планують подати позов проти Шона Diddy Комбза, звинувачуючи його у сексуальних домаганнях, зґвалтуванні та експлуатації.