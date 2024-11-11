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Білий дім повідомив, як Байден планує підтримувати Україну до кінця каденції

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Білий дім повідомив, як Байден планує підтримувати Україну до кінця каденції
Байден «зобов’язався витратити кожен долар» з бюджету, який розрахований на підтримку України
фото з відкритих джерел

За словами Кірбі, Байден планує витратити на допомогу Україні «так багато, як тільки можливо»

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден до кінця своєї каденції планує витратити якомога більше коштів, які зараз є на підтримку України. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі в ефірі телемарафону.

Як зазначив Кірбі, постачання допомоги Україні вже почалися.

«Гарантувати, що Україна отримає всю безпекову допомогу якої потребує. Ми надаватимемо її щодня, поки Джо Байден залишатиметься президентом США. Постачання вже почали. А всього ми зобов’язалися виділити понад $800 млн на безпекову допомогу», – каже він.

У відповідь на запитання, чи реально встигнути поставити техніки на $1,7 млрд кожен місяць, з огляду, що зараз США мають ще понад $5 млрд на допомогу Україні  Кірбі зазначив, що Байден «зобов’язався витратити кожен долар, який ми маємо на підтримку України, протягом усього часу, поки він буде на посаді». 

«Так, тут потрібен баланс, аби Пентагон встигав поповнювати запаси замість того, що ми віддаємо Україні. Але план Байдена – витратити так багато з цього бюджету, як тільки можливо», – додав Кірбі.

Нагадаємо, Джо Байден зустрінеться із новообраним президентом США Дональдом Трампом у середу, 13 листопада, в Овальному кабінеті. Це є стандартною процедурою під час передачі влади.

Як відомо, в офісі Дональда Трампа, який здобув перемогу на президентських виборах у США, висловилися щодо можливих дій щодо України. За даними WSJ, яке послалося на три джерела, які є близькими до Трампа, один із планів полягає в тому, що Київ пообіцяє не вступати в НАТО протягом щонайменше 20 років, а натомість Вашингтон і далі постачатиме Україні зброю для стримування подальших нападів Росії. За даними видання, усі пропозиції передбачають «заморожування» війни – таким чином може бути закріплено захоплення Росією приблизно 20% території України. 

До слова, прем'єр-міністр Британії та президент Франції зроблять останню спробу перешкодити зусиллям Трампа із скорочення підтримки США Україні. Очікується, що Стармер та Макрон обговорять, чи можна переконати президента США Джо Байдена дати Україні дозвіл на запуск ракет Storm Shadow вглиб території Росії. The Telegraph зазначає, Лондон сподівається, що Байден нарешті дасть схвалення, яке Київ намагався отримати протягом кількох місяців.

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Теги: Джозеф Байден США війна військова допомога

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