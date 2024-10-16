Австралія відправить в Україну партію танків Abrams

Термін експлуатації старих австралійських танків M1A1 добігає кінця, невелика кількість з них потребуватиме ремонту перед відправкою до Європи

Протягом останніх тижнів Австралія отримала перші з 75 нових танків M1A2, які з часом замінять армійський парк з 59 старих машин

Десятки австралійських танків Abrams будуть відправлені в Україну в рамках нового пакету військової допомоги від Австралії на суму 245 мільйонів доларів. Про це повідомляє Abc news.

Міністр оборонної промисловості Австралії Пет Конрой, який цього тижня бере участь у засіданні міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі, заявив: «Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною в її боротьбі проти незаконного вторгнення Росії. Ці танки нададуть українським Збройним силам більшої вогневої потужності і мобільності і доповнять підтримку, яку наші партнери надають українським бронетанковим бригадам – Австралія залишається непохитною в нашій підтримці України».

Протягом останніх тижнів Австралія отримала перші з 75 нових танків M1A2, які з часом замінять армійський парк з 59 старих машин M1A1 Abrams, які ніколи не використовувалися в бою.

Передача Австралією своїх застарілих Abrams до «третьої країни» вимагає дозволу Сполучених Штатів відповідно до Міжнародних правил торгівлі зброєю (ITAR), незважаючи на те, що минулого року Вашингтон відправив до України 31 танк M1A1 власного виробництва.

Оскільки термін експлуатації старих австралійських танків M1A1 добігає кінця, невелика кількість з них потребуватиме ремонту перед відправкою до Європи, або ж їх можна було б просто швидко відправити в Україну і використати на запчастини чи в інших цілях.

Раніше повідомлялося, що уряд Австралії спільно зі Сполученими Штатами розробляє план, який передбачає передачу Україні американських танків Abrams. За словами журналістів, міністр оборони Австралії Річард Марлес, який у лютому виключав можливість надання Україні танків Abrams, пом'якшив свою риторику.

До слова, Франція випробувала перший дрон-камікадзе власного виробництва та анонсувала постачання такого озброєння для України, а також свого війська вже в «найближчі тижні». Про це повідомив французький міністр збройних сил Себастьян Лекорню. Посадовець відзвітував про успішне випробування першого французького боєприпасу з дистанційним керуванням.