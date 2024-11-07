Байден уперше звернувся до американського народу після поразки Гарріс на виборах

Президент США пообіцяв мирно передати владу Трампу

Президент Сполучених Штатів Америки виступив з промовою перед американцями після перемоги Дональда Трампа на виборах. Чинний президент США пообіцяв мирно передати владу Трампу 20 січня 2025 року.

Як зазначив американський лідер, учора він поговорив з обраним президентом Трампом і привітав його з перемогою. Байден наголосив, що доручив своїй адміністрації працювати з командою Трампа для забезпечення мирної та впорядкованої передачі влади.

Також Байден подякував американському народу та віцепрезидентці Камалі Гарріс. Він наголосив на необхідності для всіх американців прийняти результати виборів, незалежно від того, чи переміг їхній кандидат.

«Як я не раз казав: не можна любити країну, тільки коли виграєш. Не можна любити ближнього свого, тільки коли ти з ним погоджуєшся. Сподіваюсь, незалежно від того, за кого віддали голос, ми можемо це зробити: бачити одне в одному не ворогів, а співгромадян, знизити градус напруги», – зазначив він.

Президент США назвав свій термін на посаді «чудовим», наголосивши, що демократи програли битву, однак боротьба США продовжується.

Нагадаємо, обраний 47-м президентом США Дональд Трамп готує масштабні зміни під час свого повернення до Білого дому. Хоча Трамп часто уникав конкретики, за понад рік політичних виступів він окреслив широкий план, який поєднує традиційні консервативні підходи до податків, регулювання та культурних питань із більш популістським акцентом на торгівлі та зміні міжнародної ролі США. Цей план також передбачає скорочення зусиль федерального уряду у захисті громадянських прав і розширення президентських повноважень.

Як відомо, за республіканця Дональда Трампа проголосували 295 виборників. Цього результату достатньо, щоб стати президентом США. Опонентка Трампа, демократка Камала Гарріс, набрала 226 голосів виборників.

До слова, The Wall Street Journal зазначає, що перемога Дональда Трампа на виборах була не такою близькою, як передбачали опитування. Він повернув собі підтримку штатів, яку втратив у 2020 році, і зробив це з коаліцією, яка включала більше молодих виборців.

Проте повернення Трампа було б неможливим без політичних провалів адміністрації Байдена та демократів у Конгресі. Він переміг, тому що президент Байден не зміг забезпечити єдність і процвітання, які він обіцяв, і тому, що за чотири роки виборці розчарувалися в результатах його прогресивної політики.