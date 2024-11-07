Головна Світ Політика
search button user button menu button

Байден уперше звернувся до американського народу після поразки Гарріс на виборах

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Байден уперше звернувся до американського народу після поразки Гарріс на виборах
Байден під час виступу наголосив на необхідності прийняти результати виборів
скріншот з відео

Президент США пообіцяв мирно передати владу Трампу

Президент Сполучених Штатів Америки виступив з промовою перед американцями після перемоги Дональда Трампа на виборах. Чинний президент США пообіцяв мирно передати владу Трампу 20 січня 2025 року.

Як зазначив американський лідер, учора він поговорив з обраним президентом Трампом і привітав його з перемогою. Байден наголосив, що доручив своїй адміністрації працювати з командою Трампа для забезпечення мирної та впорядкованої передачі влади.

Також Байден подякував американському народу та віцепрезидентці Камалі Гарріс. Він наголосив на необхідності для всіх американців прийняти результати виборів, незалежно від того, чи переміг їхній кандидат.

«Як я не раз казав: не можна любити країну, тільки коли виграєш. Не можна любити ближнього свого, тільки коли ти з ним погоджуєшся. Сподіваюсь, незалежно від того, за кого віддали голос, ми можемо це зробити: бачити одне в одному не ворогів, а співгромадян, знизити градус напруги», – зазначив він.

Президент США назвав свій термін на посаді «чудовим», наголосивши, що демократи програли битву, однак боротьба США продовжується.

Нагадаємо, обраний 47-м президентом США Дональд Трамп готує масштабні зміни під час свого повернення до Білого дому. Хоча Трамп часто уникав конкретики, за понад рік політичних виступів він окреслив широкий план, який поєднує традиційні консервативні підходи до податків, регулювання та культурних питань із більш популістським акцентом на торгівлі та зміні міжнародної ролі США. Цей план також передбачає скорочення зусиль федерального уряду у захисті громадянських прав і розширення президентських повноважень.

Як відомо, за республіканця Дональда Трампа проголосували 295 виборників. Цього результату достатньо, щоб стати президентом США. Опонентка Трампа, демократка Камала Гарріс, набрала 226 голосів виборників.

До слова, The Wall Street Journal зазначає, що перемога Дональда Трампа на виборах була не такою близькою, як передбачали опитування. Він повернув собі підтримку штатів, яку втратив у 2020 році, і зробив це з коаліцією, яка включала більше молодих виборців.

Проте повернення Трампа було б неможливим без політичних провалів адміністрації Байдена та демократів у Конгресі. Він переміг, тому що президент Байден не зміг забезпечити єдність і процвітання, які він обіцяв, і тому, що за чотири роки виборці розчарувалися в результатах його прогресивної політики.

Читайте також:

Теги: Джозеф Байден президент вибори у США Дональд Трамп Камала Гарріс США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Північнокорейські солдати в Росії. Пентагон зробив заяву
Північнокорейські солдати в Росії. Пентагон зробив заяву
23 жовтня, 14:59
Головні події ночі проти 4 листопада
Результати виборів у Молдові, удар авіабомбою по центру Харкова: головне за ніч
4 листопада, 07:00
Військові додали, що в результаті ударів жертв серед цивільного населення немає
США завдали авіаударів по таборах ІДІЛ в Сирії
30 жовтня, 20:03
Гутерріш подякував американським виборцям за «активну участь у демократичному процесі»
Генсек ООН заявив про готовність з Трампом вирішувати «драматичні виклики»
Вчора, 21:42
Підсудний визнав, що вивозив до Росії військові технології США, зокрема, боєприпаси для снайперських гвинтівок
У США росіянин визнав себе винним у постачанні зброї до РФ
2 листопада, 18:43
Президентка Молдови Мая Санду виступає в Кишиневі вранці 4 листопада після перемоги у другому турі президентських виборів
Молдова різко відреагувала на заяви Кремля про «нечесні вибори»
Вчора, 14:26
Росіяни намагаються скасувати вибори в Молдові
У Молдові російські агенти намагаються скасувати перемогу Санду на виборах – ISW
5 листопада, 04:50
ФБР створило спеціальний штаб у зв'язку з виборами у США
ФБР створило спеціальний штаб у зв'язку з виборами у США
5 листопада, 08:50
Рютте хоче працювати разом з новим президентом США, щоб «протистояти новим небезпечним загрозам»
Трамп підштовхне нас витрачати більше на оборону – Генсек НАТО
Сьогодні, 14:35

Політика

Нардеп заспокоїв українців: Трамп не дасть Україні програти у війні
Нардеп заспокоїв українців: Трамп не дасть Україні програти у війні
Байден уперше звернувся до американського народу після поразки Гарріс на виборах
Байден уперше звернувся до американського народу після поразки Гарріс на виборах
Трамп матиме значно менше обмежень під час свого другого терміну – Reuters
Трамп матиме значно менше обмежень під час свого другого терміну – Reuters
Вибори у Грузії: суд скасував анулювання результатів на кількох дільницях
Вибори у Грузії: суд скасував анулювання результатів на кількох дільницях
Кандидат Трампа на пост глави Пентагону відмовився від посади – CNN
Кандидат Трампа на пост глави Пентагону відмовився від посади – CNN
Президент Німеччини готовий оголосити дострокові вибори
Президент Німеччини готовий оголосити дострокові вибори

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
95K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 листопада: ситуація на фронті
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 листопада 2024
33K
Прогноз магнітних бур на 7-9 листопада: якою буде сонячна активність
17K
Японія «заблокувала» сотні росіян на лайнері біля своїх берегів
5570
«Обмежено придатним» потрібно повторно пройти ВЛК: у ТЦК назвали терміни
4539
Втрати ворога станом на 7 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

У Києві повітряна тривога тривала 25 хвилин
Сьогодні, 09:45
Росіяни атакували дронами Київ, Зеленський поговорив з Трампом: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Ранкові заморозки та хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 7 листопада
Сьогодні, 06:00
На Курщині сьогодні, ймовірно, приземлиться літак із партією військ КНДР – DW
Сьогодні, 03:13
7 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Генштаб пояснив, навіщо ЗСУ створюють нові бригади, а не поповнюють старі
Вчора, 12:30

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua