Російський Брянськ атакували безпілотники: виникла пожежа (відео)

Ймовірно, від атаки дронів постраждав завод «Кремній»

У ніч проти 19 жовтня безпілотники атакували завод «Кремній» у Брянській області Росії. Він входить до складу АТ «Група Кремній Ел». Про це повідомляють російські пабліки.

Російська місцева влада поки що не коментує атаку.

Що відомо про завод «Кремній»?

Завод «Кремній» – одне з найбільших підприємств мікроелектроніки Росії, на якому працює понад 1,7 тисячі осіб. Виробляє напівпровідникові прилади, інтегральні мікросхеми та силові модулі. Виконує велику кількість замовлень від Міноборони РФ.

Defence Express пише, що важливість цього підприємства для військово-промислового комплексу РФ цілком демонструє об'єм інвестицій – з орієнтовно 2010 року по $5,5 млн щорічно. У 2014 році підприємство звітувало, що з 2000 року наростило випуск продукції у вісім разів.

Нагадаємо, що у ніч на 30 грудня 2023 року два безпілотники атакували завод «Кремній» у Брянську. Це одне з найбільших підприємств мікроелектроніки Росії. На ньому, зокрема виготовляють компоненти для систем ППО «Панцир» і ракетних комплексів «Іскандер».

До слова, 29 вересня у російському місті Єйськ, що знаходиться в Краснодарському краї, було зафіксовано вибухи біля військового аеродрому. Місцеві жителі повідомляли про серію гучних вибухів, ймовірно спричинених атаками безпілотників.

Також Міноборони РФ стверджувало, що в ніч на 1 вересня російські області атакували 158 безпілотників. У той час як у соцмережах ширились численні відео з пожежами в кількох областях Росії, ворог традиційно звітував про збиття всіх дронів.