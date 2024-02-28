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Латвія продовжила заборону на в'їзд для росіян

Діана Гасюк
glavcom.ua
Латвія продовжила заборону на в'їзд для росіян
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Росіяни не зможуть в'їхати на територію республіки для туризму та відпочинку

Уряд Латвії продовжив обмеження на в’їзд на територію країни громадян Росії на рік, до 4 березня 2025 року. Про це повідомляє Delfi.

Строк чинних обмежень спливає на початку березня. Через це Латвія вирішила продовжити їх до 4 березня 2025 року, «враховуючи загрозу безпеці з боку Росії». Ця постанова передбачає обмеження на в'їзд громадян РФ, які бажають перетнути зовнішній кордон Європейського союзу з туристичною та розважальною метою.

Зазначається, що від початку дії розпорядження уряду Латвії щодо обмежень на в’їзд росіян у 2022 році за кордоном в дипломатичних представництвах країни видали 1956 віз громадянам РФ.

Підкреслено, що росіяни можуть отримати їх у виняткових випадках: за заявами від членів сімей громадян Латвії чи країн ЄС та тих росіян, які мають посвідку на проживання в Латвії, а також «з гуманітарних обставин» – якщо близький родич має важку хворобу чи в разі його смерті та якщо є загроза для особи чи для участі в засіданні суду у Латвії.

Нагадаємо, громадяни Росії, які намагаються перетнути кордон Європейського союзу, можуть втратити свої власні автомобілі, смартфони, ноутбуки та інші цінні речі. Це стало наслідком введення нових правил після посилення санкцій ЄС проти Росії в липні цього року. 

Раніше повідомлялося, що росіянам, які подорожують до Європейського Союзу, доведеться платити більше за отримання візи та долати додаткові бюрократичні труднощі, щоб отримати короткострокову візу. 

До слова, міністр оборони Росії Сергій Шойгу назвав ідею заборонити всім росіянам в’їзд до країн ЄС проявом нацистської політики. 

Теги: міністр Латвія Сергій Шойгу кордон росіяни обмеження

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