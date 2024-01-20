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Постачання Taurus для України: виробник зробив обнадійливу заяву

Надія Карбунар
glavcom.ua
Постачання Taurus для України: виробник зробив обнадійливу заяву
Крилата ракета Taurus
фото з відкритих джерел

Очільник компанії, яка виробляє Taurus заявив, що швидке поповнення запасів ракет не стане проблемою

Німецька компанія Taurus Systems GmbH спростувала заяву експерта Соціал-демократичної партії Німеччини з питань оборони Йоганнеса Арльта про те, що оборонна промисловість Німеччини не зможе швидко поповнити запаси ракет у разі постачання їх Україні. Про це пише DW.

«У разі відповідного замовлення виробник готовий у найкоротший термін як розгорнути виробництво нових ракет Taurus, так і доопрацювати наявні», – написав у соцмережі очільник компанії, яка виробляє ракети Taurus, Йоахім Кнопф.

Крім того, ще у листопаді компанія-виробник MBDA, якій належить Taurus Systems, заявляла, що здатна в найкоротші терміни не лише наростити виробництво ракет Taurus, а й принагідно інтегрувати в них нові технічні досягнення.

Раніше депутат Бундестагу пояснив, чому Німеччина зволікає з ракетами Taurus для України. 

Нагадаємо, 17 січня у Бундестазі відбулося голосування щодо надання Україні далекобійних ракет Taurus. Чимало німецьких політиків, зокрема з опозиційної партії наполягали на тому, щоб надати ракети Україні. Однак, після довготривалих дискусій, німецькі депутати провалили поіменне голосування. Зокрема, «За» проголосували 178 обранців, «проти» – 485, троє утрималися.

Як повідомлялося, голова опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Німеччини Фрідріх Мерц закликав канцлера Олафа Шольца припинити зволікання з постачанням крилатих ракет Taurus в Україну.

До слова, на розгляд німецького Бундестагу буде внесений ще один законопроєкт про передачу Україні крилатих ракет Taurus.

Теги: Німеччина соцмережі промисловість Фрідріх Мерц депутат партії

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