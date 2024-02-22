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Байден назвав Путіна «схибленим сучим сином»

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Байден назвав Путіна «схибленим сучим сином»
Байден привселюдно заявив, ким вважає президента РФ
фото: East News/AFP

Президент США не стримався у виразах щодо російського диктатора та закликав турбуватися про ядерний конфлікт

Президент США Джо Байден назвав російського диктатора Володимира Путіна «схибленим сучим сином» під час заходу зі збору коштів у середу в Сан-Франциско. Про це повідомляє CNN.

«У нас є схиблений сучий син, цей чолов’яга, Путін, інші. І ми завжди повинні турбуватися про ядерний конфлікт. Але екзистенційна загроза для людства – це клімат», – сказав Байден, звертаючись до присутніх на благодійному вечорі.

Байден також розкритикував коментарі колишнього президента Дональда Трампа, який порівняв свої юридичні проблеми зі смертю російського опозиціонера і критика Кремля Олексія Навального. Президент перефразував коментарі свого попередника, а потім сказав присутнім, що «якби я стояв тут 10-15 років тому і говорив усе це, ви б усі вважали, що я повинен бути ув'язнений».

«Він порівнює себе з Навальним і каже, що через те, що наша країна стала комуністичною, його переслідували так само, як переслідували Навального. Звідки, чорт забирай, це береться», – сказав Байден.

Варто додати, що експрезидент США Дональд Трамп, лідер республіканців на президентських виборах 2024 року, досі не засудив РФ або Путіна за смерть Навального.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах експерти, які спеціалізуються на інституті президентства, поставили Дональда Трампа на останнє місце в рейтингу президентів. Найвидатнішим очільником США фахівці визнали Авраама Лінкольна. Барак Обама посів сьоме місце, на вісім позицій вище, ніж під час опитування експертів минулого року. Чинний глава Білого дому Джо Байден опинився на 14 сходинці серед найкращих американських лідерів.

До слова, колишній президент США Дональд Трамп визнав компліментом слова російського диктатора Володимира Путіна щодо того, що для РФ на посаді президента США більш кращий Джо Байден.

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Теги: Дональд Трамп путін Джозеф Байден США

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