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Росія відправляє в Україну студентів з Якутії для ідеологічної пропаганди

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія відправляє в Україну студентів з Якутії для ідеологічної пропаганди
Росіяни змусили взяти участь в організації спільного концерту з якутами місцеву молодь
фото: sprotyv.mod.gov.ua/Центр нацспротиву

У Донецькій області росіяни влаштували «концерт дружби з Якутією»

Російська Федерація продовжує посилювати пропаганду серед українців, які лишились на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зокрема, в Донецькій області росіяни влаштували «концерт дружби з Якутією». Для цього туди привезли делегацію з арктичного державного інституту культури з міста Якутія.

Також росіяни змусили взяти участь в організації спільного концерту з якутами місцеву молодь. Під час заходу лунали типові російські наративи про «один народ» та «визвольну війну».

Центр національного спротиву отримав списки усіх організаторів таких заходів з боку окупаційної адміністрації росіяни та зазначає, що така діяльність доволі шкідлива для здоров’я.

Як повідомлялося, путініст Філіп Кіркоров, який підтримує війну в Україні та вбивства мирних людей, приїхав до так званої «ДНР» та виступив перед окупантами. Зокрема, російський артист відвідав тимчасово окуповану Горлівку на Донеччині та виступив перед пацієнтами та співробітниками міської лікарні.

До слова, російський диктатор Володимир Путін змінив статус Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника. Відтепер вони перестали бути «тимчасово виконуючими обов'язки ватажків  ЛНР і ДНР», а стали повноцінними «главами» квазіутворень.

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Теги: «ДНР» окупанти росіяни окупація пропаганда

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