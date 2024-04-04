ППО безсила: голова Татарстану побідкався через атаки дронів на об’єкти в Єлабузі і Нижньокамську

Мініханов заявив, що атака на «Алабугу Політех» в Єлабузі і нафтопереробний завод ТАНЕКО в Нижньокамську «показали найбільш чутливі ділянки в Татарстані»

Після атаки безпілотників на російські об’єкти в Єлабузі і Нижньокамську, очільник Татарстану Рустам Мініханов закликав керівників підприємств не розраховувати на систему ППО і захищатися самостійно. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Не слід чекати, що спрацює протиракетна оборона, вона вирішує інші завдання. Ми маємо вирішувати самотужки, кожне підприємство, кожен муніципалітет, кожне місто», – сказав Мініханов. Які саме завдання вирішує ППО, він не пояснив.

Мініханов також заявив, що атака на «Алабугу Політех» в Єлабузі і нафтопереробний завод ТАНЕКО в Нижньокамську «показали найбільш чутливі ділянки в Татарстані».

Він закликав екстрені служби завжди бути готовим до надзвичайних ситуацій. При цьому він не сказав, як саме керівники підприємств і муніципалітетів мають захищатись від атак.

«Всевишній дав нам шанс... прокиньтеся, хлопці, ніхто нас не захистить, крім самих себе», – зазначив Мініханов.

Нагадаємо, Україна завдала удару по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії, приблизно за 1300 км від лінії фронту. У Татарстані пошкоджено третій за величиною російський нафтопереробний завод та підприємство із виробництва «Шахедів». Українські дрони атакували НПЗ приблизно за 1300 км від лінії фронту, вразивши основне підприємство, що переробляє близько 155 тис. барелів сирої нафти на день.

Унаслідок атаки дрона на гуртожиток в Алабузі постраждало семеро студенів. Під видом навчання «Алабуга» заманює підлітків і фактично використовує їхню рабську працю на збирання «шахедів». У разі відмови шантажує величезними компенсаційними виплатами за розірвання договору про «навчання».

До слова, нічна атака на нафтопереробний завод (НПЗ) в Татарстані була спільною операцією Служби безпеки України (СБУ) та Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на джерела. Далекобійний дрон атакував установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, внаслідок чого так виникла пожежа.