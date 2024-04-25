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Білорусь прийняла нову воєнну доктрину

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Білорусь прийняла нову воєнну доктрину
Всебілоруські народні збори остаточно затвердили концепцію нацбезпеки та воєнну доктрину
фото: Белта

У новій воєнній доктрині вказано «джерела загроз для Білорусі»

Всебілоруські народні збори затвердили оновлену концепцію нацбезпеки та воєнну доктрину. Про це повідомляє інформагентство «Белта».

Проєкт нової редакції концепції нацбезпеки у лютому ухвалила Рада безпеки Білорусі, проводилися так звані «громадські обговорення». Саме тоді ж Радбез Білорусі затвердив зміни до воєнної доктрини.

Варто зазначити, що затвердження Всебілоруськими народними зборами було останнім етапом погодження, оновлені документи підтримали одностайно.

Міністр оборони Віктор Хрєнін пояснив, що у воєнній доктрині вказано «джерела загроз для Білорусі», і серед можливих варіантів додано «розв’язання внутрішнього конфлікту руками псевдобілоруських екстремістських організацій на зразок полку Калиновського».

Також у документі йдеться про «регіональні амбіції Польщі», які вона «може спробувати реалізувати із застосуванням сили».  

Хрєнін заявив, що у доктрині встановили, з прив’язкою до концепції нацбезпеки, градацію загроз, щоб дати правову основу для реагування «не чекаючи моменту, коли напад на Білорусь вже неминучий і діяти пізно».

Крім того, серед новацій – включення у перелік військових загроз застосування проти Білорусі сили «у мирний час».

«Це те, з чим ми стикаємося сьогодні на наших південних і західних кордонах. При цьому самі по собі провокації, збройні акції та інциденти з боку наших сусідів не є воєнним конфліктом, але вони можуть стати каталізатором його розв’язання. Тому реагувати потрібно відповідно, передусім силовими заходами стратегічного стримування, що ми зараз і робимо», – заявив очільник Міноборони Білорусі.  

Також у новій редакції доктрини деталізовано союзницькі зобов’язання Білорусі у межах Союзної держави і те, як вона може долучатися до «підтримки міжнародного миру та безпеки». 

Як повідомлялося, Білоруський диктатор Олександр Лукашенко став головою сьомих Всебілоруських народних зборів. Всебілоруські народні збори існують у країні з 1996 року. Цей орган влади визначає «стратегічні напрямки розвитку суспільства і держави» і забезпечує «непорушність конституційного ладу, спадкоємність поколінь і громадянську злагоду».

Після так званого «референдуму» про поправки до Конституції, що відбувся 27 лютого 2022 року, Всебілоруські народні збори стали конституційним органом. До нього входять президент, представники законодавчої, виконавчої та судової влади, а також представники місцевих рад депутатів. Термін повноважень – п'ять років, максимальна кількість делегатів – 1,2 тис.

Зокрема, ВНС мають право затверджувати внутрішню і зовнішню політику, військову доктрину, концепцію національної безпеки, програми соціально-економічного розвитку. У неї є право законодавчої ініціативи, народні збори можуть скасовувати правові акти та рішення держорганів і посадових осіб, що «суперечать інтересам національної безпеки».

Як повідомлялося, Білорусь готує нову воєнну доктрину і планує відмовитися від заборони на розміщення ядерної зброї на території країни. Зазначається, що нова військова доктрина передбачатиме тиск на західні країни в інтересах Росії.

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Теги: Білорусь Олександр Лукашенко війна документи Польща

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