Україна успішно скопіювала російські «Ланцети»

Український безпілотник майже ідентичний російському «Ланцету»

Сили оборони успішно випробували дрони-камікадзе, які схожі на російські «Ланцети». Про це повідомляє Bild.

Як зазначає видання, український безпілотник майже ідентичний російському «Ланцету».

«Ланцети» – один із найбільш ефективних інструментів російських окупантів на лінії фронту: ворог використовує ці дрони для пошкодження/знищення великих цілей на кшталт артилерійських систем та засобів ППО. Випускається у важкій (12 кг, «Ланцет-3») та легкій (5 кг, «Ланцет-1») версіях. Збити цей БПЛА після того, як за наведенням «Орлана» або іншого розвіддрона він уже спрямований на ціль, дуже складно. Сили оборони використовують для захисту техніки від «Ланцетів» та FPV-дронів екрани із сітки-рабиці, стрілецьку зброю, а також зенітне озброєння на кшталт Gepard, «Тунгуска», «Шилка», ПЗРК та ін. Ймовірна вартість одного «Ланцета» – близько $35 тис.

Зокрема, безпілотник має систему озброєння «Ram X», яка розроблена українською компанією Cdet. Компанія вже випустила на ринок два інших успішних безпілотника-камікадзе середньої дальності – «Ram 1» і «Ram 2».

Однак саме «Ram X» має унікальну форму і характерні вісім крил, як у російського дрона.

Зокрема видання звертає увагу на те, що раніше Служба безпеки України опублікувала відео з серією атак безпілотників на російські системи протиповітряної оборони. Дрони на цьому відео мають «почерк» надсучасного «Ram X» або «Укро-Ланцет».

Те що на кадрах показано ураження лише російських систем ППО свідчить про те, що атаки відбувалися на відстані від 10 до 30 кілометрів за лінією фронту. А ось на високу точність українських дронів вказує те, що під час атак російська техніка рухалась.

Видання наголошує, під час атаки українські бійці могли постійно коригувати політ дрона – це ще одне свідчення абсолютно нової техніки. Все це свідчить про те, що Україні вдалося налагодити серійне виробництво копії «Ланцетів».

Нагадаємо, падіння виробництва дронів-камікадзе «Ланцет» може бути пов’язано з вибухом на «Загорського оптико-механічного заводі» в Сергієвому Посаді у серпні 2023 року.

Як повідомлялося, російські дрони-камікадзе «Ланцет», які завдають багато шкоди на лінії фронту, літають на авіамодельних двигунах чеської компанії AXI Model Motors.