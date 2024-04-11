Україна успішно скопіювала російські «Ланцети»
Український безпілотник майже ідентичний російському «Ланцету»
Сили оборони успішно випробували дрони-камікадзе, які схожі на російські «Ланцети». Про це повідомляє Bild.
Як зазначає видання, український безпілотник майже ідентичний російському «Ланцету».
Зокрема, безпілотник має систему озброєння «Ram X», яка розроблена українською компанією Cdet. Компанія вже випустила на ринок два інших успішних безпілотника-камікадзе середньої дальності – «Ram 1» і «Ram 2».
Однак саме «Ram X» має унікальну форму і характерні вісім крил, як у російського дрона.
Зокрема видання звертає увагу на те, що раніше Служба безпеки України опублікувала відео з серією атак безпілотників на російські системи протиповітряної оборони. Дрони на цьому відео мають «почерк» надсучасного «Ram X» або «Укро-Ланцет».
Те що на кадрах показано ураження лише російських систем ППО свідчить про те, що атаки відбувалися на відстані від 10 до 30 кілометрів за лінією фронту. А ось на високу точність українських дронів вказує те, що під час атак російська техніка рухалась.
Видання наголошує, під час атаки українські бійці могли постійно коригувати політ дрона – це ще одне свідчення абсолютно нової техніки. Все це свідчить про те, що Україні вдалося налагодити серійне виробництво копії «Ланцетів».
Нагадаємо, падіння виробництва дронів-камікадзе «Ланцет» може бути пов’язано з вибухом на «Загорського оптико-механічного заводі» в Сергієвому Посаді у серпні 2023 року.
Як повідомлялося, російські дрони-камікадзе «Ланцет», які завдають багато шкоди на лінії фронту, літають на авіамодельних двигунах чеської компанії AXI Model Motors.
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