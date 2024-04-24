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Рогозін перелякався через дрон ЗСУ «Баба Яга»

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Рогозін перелякався через дрон ЗСУ «Баба Яга»
ЗСУ модернізували «Бабу-Ягу» і зробили безпілотник повністю безшумним
фото: скріншот відео

Росіянам вдалося помітити дрон лише за допомогою камер нічного бачення

Ексгендиректор російського «Роскосмосу» Дмитро Рогозін повідомив, що Україна збільшила радіус дії та рівень непомітності своїх БПЛА «Баба-Яга».

«Ворожі дрони зайшли не з фронту, а з тилу. Що говорить про зростаючі їх можливості щодо дальності дії. Їхня поява була нами помічена лише за допомогою камер нічного бачення, які ми, як знали, поставили по периметру своєї позиції. Дрони були не чутні, але їх були добре видно в тепловізійні приціли на відстані кілька кілометрів», – розповів він.

Рогозін додав, що модернізація цих дронів була передбачуваною, адже попередня версія «Баби-Яги» була гучною, що давало змогу російським снайперам виявляти та збивати безпілотники. За його словами, вогонь по дронам не відкривали, аби «вивчити їхні звички, маршрути та тактику».

«Головне не збити дрони, а вбити їх операторів, знайшовши їх схованку», – заявив колишній очільник «Роскосмосу».

Безпілотник «Баба-Яга» має хорошу точність, радіозв’язок і тепловізійну камеру. Дрон здатний максимально прицільно скинути одночасно 4 боєприпаси. Також він має можливість встановлення боєголовки вагою 15 кг.

Безпілотник працює автономно – оператори задають координати, дрон летить до цілі, скидає боєприпас, а після цього самостійно повертається. Як правило, екіпаж складається з трьох людей: командира, пілота і бомбера.

Технічні характеристики:

  • швидкість – до 40 км/год із повним навантаженням, 80 км/год – без навантаження;
  • висота польоту – 400 м;
  • дальність польоту – 10 км;
  • дальність зв’язку – 6 км;
  • час польоту – 37 хв без навантаження та 23 хв з 10 кг ваги.

Перевагою дрона є ціна, яка становить близько $20 тис. Військові розповідають, що за час своєї роботи «Баба-Яга» встигає зробити 8-12 вильотів і вразити близько 10 цілей, зокрема 3-5 одиниць військової техніки на мільйони доларів.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони успішно випробували дрони-камікадзе, які схожі на російські «Ланцети». Зокрема, безпілотник має систему озброєння «Ram X», яка розроблена українською компанією Cdet. Компанія вже випустила на ринок два інших успішних безпілотника-камікадзе середньої дальності – «Ram 1» і «Ram 2».

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Теги: безпілотник війна росіяни Дмитро Рогозін Україна

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