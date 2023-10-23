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Скільки українців виїхали до Білорусі: шокуюча статистика

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Скільки українців виїхали до Білорусі: шокуюча статистика
Біоруси порахували, скільки прийняли українців на своїй території
фото: sb.by

Білорусь звітує, що нібито залишається привабливим напрямком для українців та громадян ЄС

Понад 123 тис українців прибуло на територію Білорусі з 24 лютого минулого року. Переважна більшість із них нібито в'їжджають до країни з європейських держав, повідомили у Державному прикордонному комітеті країни.

«З початку року в нашу країну в'їхало 48 835 громадян України: транзитом через Польщу – 35 665, через Литву – 10 911, через Латвію – 2 254, через Україну – 5. Усього з 24 лютого 2022 року до Республіки Білорусь з української території прибуло 123, 5 тис громадян України: через українсько-білоруський кордон – 15 895, транзитом через Польщу – 82 170, через Литву – 21 041, через Литву – 21 061», – йдеться в повідомленні. 

У Державному прикордонному комітеті Білорусі також зазначили, що «з початку дії безвізового режиму до Білорусі приїхало 744,7 тис іноземців:  зокрема 466,4 тис громадян Литви, 170,6 тис громадян Латвії, а також 55,4 громадян Польщі».

«З 1 січня правом безвізового в'їзду скористалися 359,7 тис мешканців сусідніх з Білоруссю країн Євросоюзу: серед них 218, 2 тис громадян Литви, 82,4 тис громадян Латвії, а також 33, 7 тис громадян Польщі», – заявили у білоруському відомстві.

Нагадаємо, після початку війни Україна закрила свій кордон із Білоруссю. Незважаючи на це, в Мінську заявили, що готові приймати у себе в країні українських біженців. Крім того, білоруська влада з 2022 року заявила, що готова до безвізового відвідування країни громадянами Польщі, Литви та Латвії.

Нагадаємо, у вересні білоруси підрахували, що до країни з лютого 2022 року прибуло понад 117 тис. громадян України. Про повідомили у Державному прикордонному комітеті цієї країни.

До слова, на півночі України триває підготовка та формування нових вогневих груп ППО. Вони чудова альтернатива високоякісним зенітним ракетам, на витрату запасу яких при знищенні цілей розраховує РФ. Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.Наєв зазначив, що мобільні вогневі групи відіграють важливу роль у захисті повітряного простору України.

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Теги: Білорусь Україна кордон влада біженці 24 лютого

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