Глава МЗС Угорщини прибув у Білорусь: говоритиме про «мир» (фото)

Сіярто візьме участь у міжнародній конференції високого рівня «Євразійська безпека: реальність і перспективи у світі, що трансформується»

Глава МЗС Угорщини вже зустрівся з білоруським колегою Сергієм Алейніком

Сьогодні, 26 жовтня, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто прибув у столицю Білорусі Мінськ на участь у конференції з євразійської безпеки, що відбудеться 26-27 жовтня. Про це Сіярто повідомив у Facebook, також білоруське агентство Белта.

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Угорський міністр стверджує, що Будапешт шукає «миру», для чого країні необхідно підтримувати зв'язок. Так Сіярто підписав оприлюднені у своєму акаунті знімки з візиту до Мінська. «Ми хочемо миру, а для цього потрібно підтримувати канали зв'язку», – написав він.

Глава МЗС Угорщини вже зустрівся з білоруським колегою Сергієм Алейніком.

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За даними державних ЗМІ Білорусі, Сіярто візьме участь у міжнародній конференції високого рівня «Євразійська безпека: реальність і перспективи у світі, що трансформується». Очікується, що угорський міністр виступить сьогодні на пленарному засіданні найвищого рівня.

Серед учасників цього засідання, зокрема, також заявлені глава МЗС РФ Сергій Лавров, генсек ОДКБ Імангалі Тасмагамбетов, заступник генсека ШОС Григорій Логвінов, держсекретар «Союзної держави» Дмитро Мезенцев.

Зазначимо, що Угорщина виступала проти багатьох ініціатив ЄС щодо підтримки України для відсічі агресії Москви, та отримує більшу частину сирої нафти та газу з Росії.

Нагадаємо, раніше Угорщина та Білорусь підписали угоду про співпрацю.