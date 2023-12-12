Експерти підрахували, скільки коштуватиме ЄС вступ України до Союзу

Приєднання України до Євросоюзу вплине на його бюджет

Експерти Німецького економічного інституту (IW) визначили фінансові наслідки повноправного членства України в ЄС. Про це йдеться у звіті інституту.

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Зазначається, що поточний багаторічний бюджет ЄС внаслідок вступу України буде обтяжений €130-190 мільярдами.

Згідно з дослідженням, якби Україна приєдналася до ЄС, то до країни надійшло б до 17% спільного бюджету групи держав. Багаторічний спільний бюджет ЄС на період з 2021 по 2027 роки становить близько 1,1 трильйона євро.

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Нагадаємо, на початку листопада Єврокомісія рекомендувала почати переговори про вступ з Україною. До першого раунду переговорів країна має завершити розпочаті реформи.

21 листопада президент України заявив, що Україна виконує все те, що необхідно для реального початку переговорів про вступ в ЄС, а усі рішення, які наша держава мала ухвалити – вже ухвалені.

До слова, на наступному засіданні Європейської ради Україну може чекати неприємний сюрприз щодо початку переговорів про членство в ЄС. Причиною цьому може стати прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявив колишній Директор з Західних Балкан в Європейській комісії та експерт з питань розширення П’єр Мірель.