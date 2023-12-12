Передача заморожених активів РФ Україні: Financial Times оприлюднив шокуючу суму

ЄК планує зібрати для України до €15 млрд із доходів від активів Центрального банку РФ

Єврокомісія має намір отримати до 15 млрд євро на підтримку України з доходів від заморожених активів російського Центробанку, повідомляє Financial Times з посиланням на джерела. На думку видання, ця пропозиція буде озвучена Брюсселем сьогодні, 12 грудня.

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Як даними видання, Єврокомісія вимагатиме від центральних депозитаріїв цінних паперів, що володіють активами російського центрального банку, розміщувати отриманий від них прибуток на окремих рахунках. Другий етап плану передбачає переведення цього прибутку до загального бюджету Євросоюзу, який використовується для підтримки України.

Financial Times уточнює, що йдеться лише про доходи від заморожених коштів Центрального банку РФ. За оцінками Єврокомісії, завдяки цьому можна буде отримати близько €3 млрд на рік, або €15 млрд до 2027 року. Європейські чиновники попередили, що сума може змінитись залежно від процентної ставки. Ці обмеження насамперед торкнуться бельгійського депозитарію Euroclear, який володіє російськими активами на суму близько 191 млрд. євро, що є найбільшою часткою на Заході.

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Як зазначає видання, країнам ЄС потрібно буде одноголосно підтримати план та узгодити подальші кроки щодо його реалізації, перш ніж Україна зможе отримати гроші. Стверджується, що США та інші країни G7 підтримали цей крок.

Нагадаємо, наступного тижня Європейський Союз затвердить законопроєкт про використання коштів від російських активів, заморожених через санкції. Про це стало відомо Reuters.

У червні Bloomberg повідомляв, що ЄС не знайшов законних підстав конфіскувати російські активи. За даними агентства, країни ЄС закликали не поспішати використати ці активи. Європейський центральний банк також попередив про ризики, з якими зіткнеться Європа у цьому випадку. На початку грудня Politico повідомило, що у ЄС не підтримали ідею передати Україні прибуток з активів Росії.