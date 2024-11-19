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Міністр оборони Китаю відмовився зустрітися з главою Пентагону – Defense News

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Міністр оборони Китаю відмовився зустрітися з главою Пентагону – Defense News
Ллойд Остін планував зустрітися з очільником китайського МЗС на полях заходу в Лаосі
фото з відкритих джерел

Пентагон пропонував зустріч між очільниками оборонних відомств країн, але Китай відмовився, посилаючись на продаж США зброї Тайваню

Міністр оборони Китаю Дун Цзюнь відмовився від зустрічі з очільником Пентагону Ллойдом Остіном цього тижня. Про це повідомляє DefenseNews із посиланням на неназваного посадовця американського Міноборони.

Пекін не задовольнив запит Вашингтона на організацію зустрічі очільників оборонних відомств на полях заходу за участі азійських країн у Лаосі.

«Високопосадовець відомства заявив журналістам перед самітом у Лаосі, що Пентагон пропонував таку зустріч, але Китай відмовився, посилаючись на продаж США зброї Тайваню», – зазначають журналісти.

За словами співрозмовника ЗМІ, справжніми причинами відмови є санкції США проти китайських компаній, візит тодішньої спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на Тайвань у серпні 2022 року та інцидент з китайським аеростатом, який опинився в повітряному просторі США. 

Нагадаємо, Сполучені Штати фактично звинуватили Китай у дволикості на засіданні Ради Безпеки ООН, зазначивши, що Пекін одночасно заявляє про підтримку миру, суверенітету та територіальної цілісності України, але при цьому продовжує підтримувати військово-промисловий комплекс Росії.

Як повідомлялося, Мінфін Сполучених Штатів оголосив про введення санкцій проти мережі компаній з Китаю й Росії, причетних до розробки та виробництва далекобійних дронів «Гарпія», які РФ застосовує у війні проти України.

До слова, ЄС розглядає можливість введення санкцій проти Китаю за поставки зброї для РФ. Як повідомлялося,  Пекін вперше поставив Москві зброю для війни проти України. У відповідь на це Євросоюз розглядає можливість запровадження санкцій проти Китаю.

Раніше китайська делегація в ООН закликала до негайних переговорів між Росією та Україною, заявивши, що обидві сторони продовжують прагнути до перемоги через силу.

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Теги: Пентагон США Китай

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