Головна Світ Політика
search button user button menu button

Вибори у США: демократи знайшли причину поразки Гарріс

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Вибори у США: демократи знайшли причину поразки Гарріс
21 липня президент США Джо Байден офіційно зняв свою кандидатуру з президентських виборів
фото з відкритих джерел

Демократи вважають, що Трамп повернувся до Білого дому, оскільки Байдена вирішив балотуватися на другий термін

Деякі демократи покладають відповідальність за програш Камали Гарріс на виборах на американського лідера Джо Байдена. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що відповідальність за програш на Байдена покладають навіть представники кампанії віцепрезидентки.

«Байден буде нести велику відповідальність за це. І, чесно кажучи, він повинен», – сказав телеканалу високопоставлений представник кампанії Гарріс.

Як зазначає CNN, для багатьох вина Байдена за повернення Трампа до Білого дому починається з рішення балотуватися на другий термін, замість того, щоб виконати свою передвиборчу обіцянку 2020 року бути «перехідним» президентом і «мостом».

Демократи кажуть, якби Байден вирішив не балотуватися на наступні чотири роки в Білому домі, відбулися б серйозні демократичні праймеріз, на яких було б обрано наступного кандидата від партії, а разом з тим і час для цього кандидата на організацію та проведення власної кампанії.

Натомість рішення президента залишитися в перегонах, попри занепокоєння багатьох демократів, що призвело до того, що Байден був змушений вийти з перегонів лише за кілька місяців до дня виборів, не залишило Гарріс іншого вибору, окрім як вести незвично урізану кампанію.

Як зазначив високопоставлений представник кампанії Гарріс, партія також так і не отримала можливості вирішити, чи була віцепрезидентка насправді найсильнішим кандидатом, якого можна було б висунути проти Трампа. Посадовець назвав кампанію Гарріс «кампанією Байдена з новими плакатами».

Мапа президентських виборів у США

Як відомо, за республіканця Дональда Трампа проголосували 292 виборників. Цього результату достатньо, щоб стати президентом США. Опонентка Трампа, демократка Камала Гарріс, набрала 224 голосів виборників.

Раніше повідомлялося, що віцепрезидентка США Камала Гарріс у своїй промові ввечері 6 листопада визнає програш на президентських виборах.

Зазначимо, що вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбулося загальнонаціональне голосування, а 17 грудня пройде голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.

До слова, The Wall Street Journal зазначає, що перемога Дональда Трампа на виборах була не такою близькою, як передбачали опитування. Він повернув собі підтримку штатів, яку втратив у 2020 році, і зробив це з коаліцією, яка включала більше молодих виборців.

Проте повернення Трампа було б неможливим без політичних провалів адміністрації Байдена та демократів у Конгресі. Він переміг, тому що президент Байден не зміг забезпечити єдність і процвітання, які він обіцяв, і тому, що за чотири роки виборці розчарувалися в результатах його прогресивної політики.

Читайте також:

Теги: США вибори у США Джозеф Байден Дональд Трамп Камала Гарріс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дональд Трамп оголосив про свою перемогу на виборах у США
Хто привітав Трампа з перемогою на виборах у США: перелік
Сьогодні, 10:27
Яким буде ітог виборів у США
Трамп чи Гарріс: як вибори сформують новий політичний курс США
Вчора, 12:03
Гарі вирізав із гарбуза човен і прикріпив до нього камеру для фіксації своєї подорожі
Американець подолав 73 кілометри на човні з гігантського гарбуза
3 листопада, 19:14
Вибори президента США відбудуться 5 листопада 2024 року
Вибори у США. Що визначить результат
1 листопада, 18:18
Зеленський заявив, що витік секретної інформації означає лише те, що між партнерами немає нічого конфіденційного
Зеленський про передачу ракет Tomahawk: Це була конфіденційна інформація між Україною та США
30 жовтня, 13:55
Анастасія Новітіна та її чоловік Дмитро
Родина біженців із Херсона загинула під час урагану в США
19 жовтня, 18:10
Байден проведе важливі зустрічі з президентом та канцлером Німеччини
Байден прибув до Німеччини: Білий дім назвав ключові цілі візиту
18 жовтня, 10:30
Гарріс заявила, що представляє нове покоління лідерів
«Не буде продовженням президентства Байдена». Гарріс прокоментувала можливу перемогу на виборах
17 жовтня, 09:06
Президент Байден невдовзі поговорить із президентом Зеленським
Білий дім анонсував новий пакет оборонної допомоги Україні
16 жовтня, 19:40

Політика

Генсек ООН заявив про готовність з Трампом вирішувати «драматичні виклики»
Генсек ООН заявив про готовність з Трампом вирішувати «драматичні виклики»
Як Трамп надурив «Сімпсонів». Про вибори в США з несподіваного боку
Як Трамп надурив «Сімпсонів». Про вибори в США з несподіваного боку
Гарріс привітала Трампа з перемогою на виборах – AP
Гарріс привітала Трампа з перемогою на виборах – AP
Макрон вже провів розмову з Трампом. Обговорювалося «повернення миру»
Макрон вже провів розмову з Трампом. Обговорювалося «повернення миру»
Вибори у США: демократи знайшли причину поразки Гарріс
Вибори у США: демократи знайшли причину поразки Гарріс
Суперник Санду визнав поразку на молдовських виборах
Суперник Санду визнав поразку на молдовських виборах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
182K
У навчальних центрах ЗСУ майже зникла одна вікова категорія: деталі від Генштабу
94K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 листопада: ситуація на фронті
69K
Амністія плюс щедра компенсація. Депутати готують подарунок організаторам дерибану державного майна
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 листопада 2024
18K
Хто привітав Трампа з перемогою на виборах у США: перелік
12K
Перемога Трампа. Соратник Путіна протверезив росіян

Новини

Генштаб пояснив, навіщо ЗСУ створюють нові бригади, а не поповнюють старі
Сьогодні, 12:30
На Донеччині експрацівниця поліції передавала ворогу дані про мости
Сьогодні, 10:50
Проміжні результати виборів у США, удар Ізраїлю по «Хезболлі» в Сирії: головне за ніч
Сьогодні, 07:15
Сонячно та без опадів: прогноз погоди на 6 листопада
Сьогодні, 05:57
Вночі у Києві була оголошена повітряна тривга
Сьогодні, 03:11
6 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua