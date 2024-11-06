Вибори у США: демократи знайшли причину поразки Гарріс

Демократи вважають, що Трамп повернувся до Білого дому, оскільки Байдена вирішив балотуватися на другий термін

Деякі демократи покладають відповідальність за програш Камали Гарріс на виборах на американського лідера Джо Байдена. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що відповідальність за програш на Байдена покладають навіть представники кампанії віцепрезидентки.

«Байден буде нести велику відповідальність за це. І, чесно кажучи, він повинен», – сказав телеканалу високопоставлений представник кампанії Гарріс.

Як зазначає CNN, для багатьох вина Байдена за повернення Трампа до Білого дому починається з рішення балотуватися на другий термін, замість того, щоб виконати свою передвиборчу обіцянку 2020 року бути «перехідним» президентом і «мостом».

Демократи кажуть, якби Байден вирішив не балотуватися на наступні чотири роки в Білому домі, відбулися б серйозні демократичні праймеріз, на яких було б обрано наступного кандидата від партії, а разом з тим і час для цього кандидата на організацію та проведення власної кампанії.

Натомість рішення президента залишитися в перегонах, попри занепокоєння багатьох демократів, що призвело до того, що Байден був змушений вийти з перегонів лише за кілька місяців до дня виборів, не залишило Гарріс іншого вибору, окрім як вести незвично урізану кампанію.

Як зазначив високопоставлений представник кампанії Гарріс, партія також так і не отримала можливості вирішити, чи була віцепрезидентка насправді найсильнішим кандидатом, якого можна було б висунути проти Трампа. Посадовець назвав кампанію Гарріс «кампанією Байдена з новими плакатами».

Мапа президентських виборів у США

Як відомо, за республіканця Дональда Трампа проголосували 292 виборників. Цього результату достатньо, щоб стати президентом США. Опонентка Трампа, демократка Камала Гарріс, набрала 224 голосів виборників.

Раніше повідомлялося, що віцепрезидентка США Камала Гарріс у своїй промові ввечері 6 листопада визнає програш на президентських виборах.

Зазначимо, що вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбулося загальнонаціональне голосування, а 17 грудня пройде голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.

До слова, The Wall Street Journal зазначає, що перемога Дональда Трампа на виборах була не такою близькою, як передбачали опитування. Він повернув собі підтримку штатів, яку втратив у 2020 році, і зробив це з коаліцією, яка включала більше молодих виборців.

Проте повернення Трампа було б неможливим без політичних провалів адміністрації Байдена та демократів у Конгресі. Він переміг, тому що президент Байден не зміг забезпечити єдність і процвітання, які він обіцяв, і тому, що за чотири роки виборці розчарувалися в результатах його прогресивної політики.