Генштаб повідомив, скільки добровольців долучилися до Сил оборони без участі ТЦК

1 жовтня уряд ухвалив постанову, яка дозволяє військовим частинам мобілізувати резервістів і військовозобов'язаних, які добровільно бажають служити, під час мобілізації без участі ТЦК і СП

Горбач: На сьогодні призов через мобілізацію залишається найбільш вагомим інструментом поповнення ЗСУ

Понад 2 тис. добровольців із 1 жовтня призвалися в обрані військові частини без участі ТЦК. Про це «Укрінформу» сказав начальник Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ Роман Горбач.

Так, 1 жовтня уряд ухвалив постанову, яка дозволяє військовим частинам мобілізувати резервістів і військовозобов'язаних, які добровільно бажають служити, під час мобілізації без участі ТЦК і СП.

За словами Горбача, з 1 жовтня такою можливістю скористалися понад 2 тис. осіб, причому 700 людей у жовтні й понад 1300 – у листопаді.

«Система рекрутингу продовжує розвиватися. З ініціативи Генерального штабу впроваджуються механізми, що створюють більше можливостей для громадян, які виявляють добровільне бажання проходити військову службу під час мобілізації, зокрема у їхньому власному виборі військової частини», – додав він.

Начальник Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ також розповів, що нині в межах військової системи рекрутингу в ЗСУ функціонують п’ять центрів, зокрема в Сухопутних і Десантно-штурмових військах, Військо-морських силах, Силах територіальної оборони та Силах спеціальних операцій.

«У найближчих планах – створення ще одного центру рекрутингу в Силах безпілотних систем. Триває активна робота з формування до кінця 2024 року штатних підрозділів із рекрутингу на рівні бойових бригад. Ідеться про створення окремих груп рекрутерів від трьох до семи осіб у кожному такому підрозділі залежно від його чисельного складу», – повідомив Горбач.

Водночас Горбач уточнив, що на сьогодні призов через мобілізацію залишається найбільш вагомим інструментом поповнення ЗСУ та інших структур Сил безпеки й оборони.

Нагадаємо, у бойових військових частинах Збройних сил України сформують штатні підрозділи рекрутингу. Про це йдеться на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

«Головнокомандувач Збройних сил України визначив кожному командиру бригади створити штатний підрозділ рекрутингу. Відповідною організаційною директивою визначено завдання сформувати штатні підрозділи рекрутингу в бойових військових частинах», – йдеться у повідомленні. Це нововведення дозволить командирам покращити організацію й супроводження заходів вербування добровольців, зазначили в Генштабі.

До слова, чоловіків, які не досягли офіційно встановленого мобілізаційного віку, 18-25 років, планують стимулювати до добровільного вступу до лав ЗСУ шляхом запровадження системи мотиваційних контрактів. Як повідомили «Главкому» джерела в Генеральному штабі ЗСУ, умови таких контрактів зараз розробляють у Міністерстві оборони.