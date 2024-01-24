Болгарія терміново закупить в США системи ППО для захисту від балістичних ракет

Контрактів на розгортання нових систем протиповітряної оборони ще немає, але переговори тривають

Болгарія терміново потребує модернізації систем ППО, адже країна зовсім не захищена від атаки балістичними ракетами. Про це заявив заступник міністра оборони країни Атанас Запрянов в інтерв'ю телеканалу Nova TV , повідомляє News.bg.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Наші системи протиповітряної оборони старі й мають знижені можливості. Болгарія наразі не має протиракетної системи», –зазначив Запрянов.

За словами посадовця, контрактів на розгортання нових систем протиповітряної оборони ще немає, але переговори тривають. Він уточнив, що це було однією з тем обговорення під час його з міністром оборони Тодором Тагаревим візиту до США.

Заступник міністра зазначив, що Болгарії буде складно отримати системи Patriot, оскільки їх виробництво є невеликим, і навіть якщо їх замовити зараз, вони будуть доступні через 8-9 років.

Раніше повідомлялося, що оборонна індустрія Болгарії перейшла на цілодобове виробництво зброї. Болгарія планує продовжувати виробництво боєприпасів за радянськими стандартами, але також поступово впроваджує стандарти НАТО.