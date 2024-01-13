Оборонна індустрія Болгарії перейшла на цілодобове виробництво зброї

Значна частина виробленої в Болгарії зброї йде в Україну

У Болгарії налагоджено цілодобове виробництво боєприпасів, і значна частина цієї продукції йде в Україну. Про це повідомив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев в інтерв'ю Голосу Америки.

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«Що більш важливо, так це виробництво боєприпасів, стрілецької зброї та легких озброєнь у Болгарії... Це та галузь виробництва, на якій Болгарія спеціалізувалася в радянські часи, і ця спеціалізація зберігається протягом багатьох років. Оборонна індустрія працює цілодобово без вихідних, і значна частина цієї продукції йде в Україну, безпосередньо або через третіх осіб», - сказав Тагарєв.

За його словами, Болгарія планує продовжувати виробництво боєприпасів за радянськими стандартами, але також поступово впроваджує стандарти НАТО – і те, і інше озброєння користується високим попитом у ЗСУ.

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Крім того, Болгарія надає Києву інші види допомоги, зокрема підготовку військового персоналу та його навчання іноземним мовам.

«На прохання України ми взяли зобов'язання готувати по одній піхотній роті за раз, але це може означати кілька рот на рік. Ми цілком можемо це зробити, і ми також запропонували Україні навчати, наприклад, військових лікарів», – наголосив міністр.

«Я вважаю, що Україна може перемогти... Вона може відновити свою територіальну цілісність за умови постійної підтримки з боку демократичних країн, включно з політичною, фінансовою і не в останню чергу військовою підтримкою», – заявив Тагарєв.