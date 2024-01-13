Головна Світ Політика
search button user button menu button

Оборонна індустрія Болгарії перейшла на цілодобове виробництво зброї

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Оборонна індустрія Болгарії перейшла на цілодобове виробництво зброї
У Болгарії налагоджено виробництво боєприпасів, стрілецької зброї та легких озброєнь
фото з відкритих джерел

Значна частина виробленої в Болгарії зброї йде в Україну

 

У Болгарії налагоджено цілодобове виробництво боєприпасів, і значна частина цієї продукції йде в Україну. Про це повідомив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев в інтерв'ю Голосу Америки.

«Що більш важливо, так це виробництво боєприпасів, стрілецької зброї та легких озброєнь у Болгарії... Це та галузь виробництва, на якій Болгарія спеціалізувалася в радянські часи, і ця спеціалізація зберігається протягом багатьох років. Оборонна індустрія працює цілодобово без вихідних, і значна частина цієї продукції йде в Україну, безпосередньо або через третіх осіб», - сказав Тагарєв.

За його словами, Болгарія планує продовжувати виробництво боєприпасів за радянськими стандартами, але також поступово впроваджує стандарти НАТО – і те, і інше озброєння користується високим попитом у ЗСУ.

Крім того, Болгарія надає Києву інші види допомоги, зокрема підготовку військового персоналу та його навчання іноземним мовам.

«На прохання України ми взяли зобов'язання готувати по одній піхотній роті за раз, але це може означати кілька рот на рік. Ми цілком можемо це зробити, і ми також запропонували Україні навчати, наприклад, військових лікарів», – наголосив міністр.

«Я вважаю, що Україна може перемогти... Вона може відновити свою територіальну цілісність за умови постійної підтримки з боку демократичних країн, включно з політичною, фінансовою і не в останню чергу військовою підтримкою», – заявив Тагарєв.

Теги: Болгарія зброя Україна війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Представники Туреччини, Румунії та Болгарії погодились сформувати тристоронню ініціативу зі знешкодження вибухових речовин у Чорному морі
Три країни-члени НАТО домовилися розміновувати Чорне море
11 сiчня, 17:48
Меморандум про взаєморозуміння має підписати сьогодні Стамбул, що стане першою великою спільною акцією чорноморських країн
Країни НАТО Туреччина, Румунія та Болгарія створюють коаліцію
11 сiчня, 08:59
Українці продовжують їхати до Болгарії
Підтримка біженців у Болгарії: на що розраховувати українцям у 2024 році
10 сiчня, 16:28
Запроваджене проти Росії нафтове ембарго на сировину працює, але країна Путіна шукає лазівки
Росія обходить нафтове ембарго? Як росіяни трансформували свій ринок
3 сiчня, 14:06
Прикордонний контроль для Болгарії та Румунії збережеться тільки на сухопутних кордонах
Ще дві країни ввійдуть до Шенгенської зони
31 грудня, 2023, 10:52
Українці зможуть користуватися державною підтримкою Болгарії на чинних умовах до 30 квітня 2024 року
Болгарія продовжила програму підтримки українських біженців
28 грудня, 2023, 18:31
Микола Денков назвав вирішення проблеми з вето Угорщини
Угорщина наклала вето на вступ Болгарії до Шенгену, але прем'єр Денков має план
18 грудня, 2023, 11:06
Загроза вето з’явилася після «невдалого» coffee break прем’єра Угорщини Віктора Орбана з канцлером Німеччини
Угорщина взялася шантажувати Болгарію
18 грудня, 2023, 07:59
Угода передбачає надання Болгарією гарантій на суму 16 654 646 євро
Болгарія схвалила виділення Україні допомоги у розмірі €3,6 млрд
14 грудня, 2023, 18:07

Політика

Оборонна індустрія Болгарії перейшла на цілодобове виробництво зброї
Оборонна індустрія Болгарії перейшла на цілодобове виробництво зброї
На Тайвані проходять вибори президента й парламенту
На Тайвані проходять вибори президента й парламенту
США завдали нових ударів по хуситах у Ємені – ЗМІ
США завдали нових ударів по хуситах у Ємені – ЗМІ
Байден вважає, що нинішні події у світі є переломним моментом в історії
Байден вважає, що нинішні події у світі є переломним моментом в історії
Білий дім запевняє, що США не хочуть війни з Єменом
Білий дім запевняє, що США не хочуть війни з Єменом
Туск найближчими днями здійснить візит до Києва
Туск найближчими днями здійснить візит до Києва

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
194K
Російський полонений дорікнув Путіну і зробив зізнання щодо війни в України (відео)
152K
Щемливе прощання рідних із Білоножком (фото, відео)
133K
Народний артист Павло Зібров прийшов попрощатися зі своїм другом Білоножком (фото)
103K
Легенди естради Іво Бобул та Тарас Петриненко попрощалися із Білоножком (фото)
32K
Івано-Франківська ОВА запропонувала ухилянтам відстрочку від мобілізації
26K
Київ попрощався із Віталієм Білоножком. Фоторепортаж

Новини

Окупанти значно наростили кількість атак на одному з напрямків – Генштаб
Сьогодні, 07:46
Чергова атака росіян, нові удари по хуситах у Ємені: головне за ніч
Сьогодні, 07:05
Сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 13 січня
Сьогодні, 05:19
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
У Києві повітряна тривога тривала понад пів години
Сьогодні, 00:00
Єменські хусити: що про них відомо, хто їх підтримує та яку зброю мають
Вчора, 10:59

Прес-релізи

У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
11 сiчня, 11:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua