Болгарський парламент подолав вето президента на управління НПЗ «Лукойла»

Болгарський уряд зможе продати нафтопереробний завод, щоб захистити актив від майбутніх санкцій США

Парламент Болгарії скасував президентське вето Румена Радева на законопроект, що дозволяє уряду взяти під контроль нафтопереробний завод «Лукойла» та продати його, щоб захистити актив від майбутніх санкцій США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Болгарські законодавці схвалили зміни, що надають призначеному урядом комерційному менеджеру повноваження контролювати подальшу роботу нафтопереробного заводу «Лукойла» в Болгарії після 21 листопада, коли мають набути чинності санкції США, та продавати компанію, якщо це необхідно.

Однак президент Болгарії 12 листопада наклав вето на законопроєкт, попередивши, що йому бракує гарантій від майбутніх фінансових претензій до держави. Сьогодні ж парламент відхилив його вето 128 голосами.

Варто зазначити, що у Болгарії «Лукойл» керує Бургаським нафтопереробним заводом, сотнями автозаправних станцій та паливних сховищ.

Нагадаємо, запаси палива в Болгарії стрімко виснажуються. Раніше повідомлялося, що Болгарія готова до впливу санкцій США проти російських нафтопереробних компаній, зокрема «Лукойл», що керує найбільшим нафтопереробним заводом у країні. За словами голови агентства державних резервів Болгарії, країна має запас бензину на 35 днів і дизельного палива на понад 50 днів.

Санкції США, які набудуть чинності 21 листопада, можуть вплинути на поставки палива в країну, оскільки «Лукойл» володіє основною інфраструктурою для зберігання та транспортування палива. Відповідно до заяв болгарських енергетичних аналітиків, країна має більше запасів сирої нафти і нафтопродуктів за межами Болгарії, але їй потрібно буде імпортувати ці ресурси, щоб забезпечити безперебійну роботу нафтопереробних заводів.