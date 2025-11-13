Головна Світ Політика
search button user button menu button

Болгарський парламент подолав вето президента на управління НПЗ «Лукойла»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Болгарський парламент подолав вето президента на управління НПЗ «Лукойла»
«Лукойл» керує Бургаським нафтопереробним заводом
фото з відкритих джерел

Болгарський уряд зможе продати нафтопереробний завод, щоб захистити актив від майбутніх санкцій США

Парламент Болгарії скасував президентське вето Румена Радева на законопроект, що дозволяє уряду взяти під контроль нафтопереробний завод «Лукойла» та продати його, щоб захистити актив від майбутніх санкцій США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Болгарські законодавці схвалили зміни, що надають призначеному урядом комерційному менеджеру повноваження контролювати подальшу роботу нафтопереробного заводу «Лукойла» в Болгарії після 21 листопада, коли мають набути чинності санкції США, та продавати компанію, якщо це необхідно.

Однак президент Болгарії 12 листопада наклав вето на законопроєкт, попередивши, що йому бракує гарантій від майбутніх фінансових претензій до держави. Сьогодні ж парламент відхилив його вето 128 голосами.

Варто зазначити, що у Болгарії «Лукойл» керує Бургаським нафтопереробним заводом, сотнями автозаправних станцій та паливних сховищ.

Нагадаємо, запаси палива в Болгарії стрімко виснажуються. Раніше повідомлялося, що Болгарія готова до впливу санкцій США проти російських нафтопереробних компаній, зокрема «Лукойл», що керує найбільшим нафтопереробним заводом у країні. За словами голови агентства державних резервів Болгарії, країна має запас бензину на 35 днів і дизельного палива на понад 50 днів.

Санкції США, які набудуть чинності 21 листопада, можуть вплинути на поставки палива в країну, оскільки «Лукойл» володіє основною інфраструктурою для зберігання та транспортування палива. Відповідно до заяв болгарських енергетичних аналітиків, країна має більше запасів сирої нафти і нафтопродуктів за межами Болгарії, але їй потрібно буде імпортувати ці ресурси, щоб забезпечити безперебійну роботу нафтопереробних заводів.

Читайте також:

Теги: Болгарія санкції нафта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Болгарія повідомила, чи пропустить літак Путіна через свій повітряний простір до Будапешта
Болгарія повідомила, чи пропустить літак Путіна через свій повітряний простір до Будапешта
20 жовтня, 20:46
Румунія та Болгарія намагаються захистити російські НПЗ від санкцій Трампа – Politico
Румунія та Болгарія намагаються захистити російські НПЗ від санкцій Трампа – Politico
9 листопада, 01:31
Болгарія готова до впливу санкцій США проти російських нафтопереробних компаній, зокрема «Лукойл»
Болгарія відповіла, який має запас бензину перед запровадженням санкцій США проти «Лукойлу»
Вчора, 01:57

Політика

«Розраховую на вас». Саакашвілі із вʼязниці звернувся до Зеленського
«Розраховую на вас». Саакашвілі із вʼязниці звернувся до Зеленського
Болгарський парламент подолав вето президента на управління НПЗ «Лукойла»
Болгарський парламент подолав вето президента на управління НПЗ «Лукойла»
Мерц обговорив із Зеленським корупційний скандал та підтримку України
Мерц обговорив із Зеленським корупційний скандал та підтримку України
Орбан звинуватив Україну у «воєнній мафії» після скандалу в «Енергоатомі»
Орбан звинуватив Україну у «воєнній мафії» після скандалу в «Енергоатомі»
Корупційний скандал в Україні. Головна дипломатка ЄС зробила заяву
Корупційний скандал в Україні. Головна дипломатка ЄС зробила заяву
Сійярто використав скандал із плівками НАБУ для тиску на Брюссель
Сійярто використав скандал із плівками НАБУ для тиску на Брюссель

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
Вчора, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua