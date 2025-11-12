Болгарія відповіла, який має запас бензину перед запровадженням санкцій США проти «Лукойлу»

Для запобігання дефіциту палива Болгарія тимчасово заборонила експорт дизельного та авіаційного палива

Болгарія готова до впливу санкцій США проти російських нафтопереробних компаній, зокрема «Лукойл», що керує найбільшим нафтопереробним заводом у країні. За словами голови агентства державних резервів Болгарії, країна має запас бензину на 35 днів і дизельного палива на понад 50 днів. Про це пише Reuters, передає «Главком».

Санкції США, які набудуть чинності 21 листопада, можуть вплинути на поставки палива в країну, оскільки «Лукойл» володіє основною інфраструктурою для зберігання та транспортування палива. Відповідно до заяв болгарських енергетичних аналітиків, країна має більше запасів сирої нафти і нафтопродуктів за межами Болгарії, але їй потрібно буде імпортувати ці ресурси, щоб забезпечити безперебійну роботу нафтопереробних заводів.

У зв'язку з цим, уряд Болгарії активно працює з Управлінням з контролю за іноземними активами США (OFAC), щоб отримати дозвіл на подальшу роботу Бургаського нафтопереробного заводу після набрання чинності санкціями.

Для запобігання дефіциту палива Болгарія тимчасово заборонила експорт дизельного та авіаційного палива до країн ЄС, а також вжила заходів для збереження критичної інфраструктури на нафтопереробному заводі в Бургасі.

Нагадаємо, нові санкції США проти російських нафтових гігантів «Лукойл» та «Роснефть» стали відчутним ударом для Москви, проте не матимуть катастрофічних наслідків. Як пише Financial Times, обмеження запроваджуються з місячною відстрочкою, що дає Росії час підготуватися до їхнього впровадження

До слова, міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через «відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирного врегулювання війни в Україні».

Згодом російський диктатор Володимир Путін назвав нові санкції США проти РФ спробою чинити тиск на країну.