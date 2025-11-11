Санкції паралізували роботу російського «Лукойлу» в Іраку

«Лукойл» оголошує форс-мажор в Іраку через санкції США

Російська компанія «Лукойл» оголосила форс-мажор на іракському нафтовому родовищі «Західна Курна – 2» – одному з найбільших у світі – через санкції, запроваджені проти російських нафтових гігантів. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

За повідомленням Reuters, форс-мажор на цьому родовищі став найсерйознішим наслідком санкцій щодо «Лукойлу» та «Роснєфті».

Згідно з джерелами агентства, «Лукойл» направив листа до міністерства нафти Іраку, в якому йдеться, що обставини форс-мажору не дозволяють компанії продовжувати нормальну роботу на об'єкті.

Родовище «Західна Курна – 2» є одним із найцінніших закордонних активів «Лукойлу». Його видобуток становить 9% від загального виробництва нафти в Іраку та 18–19% від виробництва самої компанії, що дорівнює 480 тис. барелів на добу.

«Якщо причини форс-мажору не будуть усунені протягом шести місяців, «Лукойл» припинить видобуток і повністю вийде з проєкту», – заявив Reuters високопоставлений представник іракської нафтової галузі. Раніше іракська державна компанія з продажу нафти SOMO скасувала відвантаження трьох партій сировини, видобутої на «Західній Курні – 2», і припинила розраховуватися з «Лукойлом».

Представник міністерства нафти повідомив агентству, що «Платежі «Лукойлу» залишаться замороженими, доки не будуть внесені зміни до контракту, які закріплять механізм розробки родовища та порядок виплат організаціям, що не потрапили під санкції».

Крім того, за його даними, близько 4 мільйонів барелів, виділених «Лукойлу» для виплат у натуральній формі в листопаді, було анульовано.

Раніше стало відомо, що Міністерство фінансів США відмовило у продажу міжнародних активів «Лукойлу» трейдеру Gunvor напередодні введення санкцій. У Вашингтоні наголошують, що прагнуть посилити тиск на Росію. Експерти вважають, що ця операція могла нівелювати ефект від санкцій, і, ймовірно, у Вашингтоні не очікували такої швидкості, з якою «Лукойл» міг знайти покупця на активи, цікаві й американським нафтогігантам.

Раніше стало відомо, що російська нафтовидобувна компанія «Лукойл» погодилась продати свої міжнародні активи енергетичній трейдинговій компанії Gunvor Group. Серед її засновників – олігарх та соратник диктатора Володимира Путіна.

До слова, російський нафтовий гігант «Лукойл» заявив, що має намір продати свої міжнародні активи після запровадження США санкцій проти нього та його дочірніх структур.