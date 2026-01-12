Режим Хаменеї тріщить по швах. Видання Bloomberg попередило про можливу революцію в Ірані

Повалення режиму Хаменеї може змінити світову політику та енергоринки

В Ірані формується революційна ситуація, яка у разі повалення чинного режиму може суттєво змінити глобальний баланс сил та енергетичні ринки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

У матеріалі зазначається, що можливе падіння режиму верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї стане серйозним ударом для президента Росії Володимира Путіна, який може втратити ще одного ключового союзника після ув’язнення Ніколаса Мадуро у Венесуелі та повалення режиму Башара Асада в Сирії.

Колишній старший аналітик Близького Сходу в ЦРУ Вільям Ашер назвав події в Ірані «найважливішим моментом з 1979 року» – часу Ісламської революції, що привела до створення Ісламської Республіки.

За даними Bloomberg, лише за останні два тижні в Ірані під час протестів загинули понад 500 осіб, а більше ніж 10 тис. людей були заарештовані. Окремо президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готують військову операцію проти Ірану та можуть «дуже сильно вдарити там, де йому боляче».

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем також публічно закликав до жорстких дій проти керівництва Ісламської Республіки. Він порівняв аятолу Хаменеї з «Гітлером нашого часу» та заявив, що дії США мають бути спрямовані на підтримку внутрішніх протестів в Ірані.

«Якими б не були наші дії, вони мають надихнути протестувальників і налякати режим», – сказав Грем в інтерв’ю Fox News.

Раніше іранські активісти в Осло зірвали державний прапор Ісламської Республіки з будівлі посольства країни та підняли дореволюційний прапор «Лев і Сонце» після заклику спадкоємця іранської монархії у вигнанні Рези Пахлаві.