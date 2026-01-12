Головна Світ Політика
search button user button menu button

Режим Хаменеї тріщить по швах. Видання Bloomberg попередило про можливу революцію в Ірані

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Режим Хаменеї тріщить по швах. Видання Bloomberg попередило про можливу революцію в Ірані
Іран опинився на межі масштабних змін
фото: Bloomberg

Повалення режиму Хаменеї може змінити світову політику та енергоринки

В Ірані формується революційна ситуація, яка у разі повалення чинного режиму може суттєво змінити глобальний баланс сил та енергетичні ринки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

У матеріалі зазначається, що можливе падіння режиму верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї стане серйозним ударом для президента Росії Володимира Путіна, який може втратити ще одного ключового союзника після ув’язнення Ніколаса Мадуро у Венесуелі та повалення режиму Башара Асада в Сирії.

Колишній старший аналітик Близького Сходу в ЦРУ Вільям Ашер назвав події в Ірані «найважливішим моментом з 1979 року» – часу Ісламської революції, що привела до створення Ісламської Республіки.

За даними Bloomberg, лише за останні два тижні в Ірані під час протестів загинули понад 500 осіб, а більше ніж 10 тис. людей були заарештовані. Окремо президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готують військову операцію проти Ірану та можуть «дуже сильно вдарити там, де йому боляче».

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем також публічно закликав до жорстких дій проти керівництва Ісламської Республіки. Він порівняв аятолу Хаменеї з «Гітлером нашого часу» та заявив, що дії США мають бути спрямовані на підтримку внутрішніх протестів в Ірані.

«Якими б не були наші дії, вони мають надихнути протестувальників і налякати режим», – сказав Грем в інтерв’ю Fox News.

Раніше іранські активісти в Осло зірвали державний прапор Ісламської Республіки з будівлі посольства країни та підняли дореволюційний прапор «Лев і Сонце» після заклику спадкоємця іранської монархії у вигнанні Рези Пахлаві.

Читайте також:

Теги: Іран протест революція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Угорщині пройшов масштабний протест через скандал у центрі для неповнолітніх
В Угорщині пройшов масштабний протест через скандал у центрі для неповнолітніх
14 грудня, 2025, 00:44
19 лютого 2014 року біля хмельницького СБУ загинули люди
Розстріли під хмельницьким СБУ. Апеляція ухвалила рішення у резонансній справі
12 грудня, 2025, 17:34
Держдепартамент США опублікував жорстке попередження Росії та Ірану
Держдепартамент США опублікував жорстке попередження Росії та Ірану
6 сiчня, 01:32
На головному базарі Тегерана закрилися магазини під час протестів
«Смерть диктатору»: Іран вибухнув черговою хвилею протестів
9 сiчня, 02:17
В Ірані затримано понад 10 тисяч учасників протестів
В Ірані затримано понад 10 тисяч учасників протестів
Сьогодні, 00:32
Іран викликав британського посла через інцидент із прапором у Лондоні
Іран викликав британського посла через інцидент із прапором у Лондоні
Сьогодні, 02:05
Вивіска на честь Рене Гуд, яку смертельно поранив офіцер ICE на початку тижня, у Міннеаполісі, штат Міннесота
Протести у США: хвиля обурення через вбивство матері трьох дітей не вщухає
Сьогодні, 04:27
Син останнього шаха Ірану звернувся до силовиків з вимогою перестати вбивати співвітчизників
Кронпринц Ірану заявив про «новий етап національного повстання»
Сьогодні, 06:33
Хаменеї володіє великою мережею активів
Верховний лідер Ірану розробив план втечі до Москви – The Times
5 сiчня, 11:18

Політика

Режим Хаменеї тріщить по швах. Видання Bloomberg попередило про можливу революцію в Ірані
Режим Хаменеї тріщить по швах. Видання Bloomberg попередило про можливу революцію в Ірані
Спецпосланець Трампа звинуватив Данію в «окупації» Гренландії
Спецпосланець Трампа звинуватив Данію в «окупації» Гренландії
В Осло активісти зірвали іранський прапор біля посольства
В Осло активісти зірвали іранський прапор біля посольства
Фіцо звинуватив ЄС у ненависті до росіян
Фіцо звинуватив ЄС у ненависті до росіян
Естонія заборонила в’їзд сотням осіб за агресію проти України
Естонія заборонила в’їзд сотням осіб за агресію проти України
Колумбія будує антидроновий щит за $1,6 млрд на тлі ударів США по Венесуелі
Колумбія будує антидроновий щит за $1,6 млрд на тлі ударів США по Венесуелі

Новини

Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
Сьогодні, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
Сьогодні, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
Вчора, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
Вчора, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
Вчора, 06:05
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
10 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua