Спецпосланець Трампа звинуватив Данію в «окупації» Гренландії

За словами політика, США захищали Гренландію, коли Данія не могла цього робити

Спецпосланець США у Гренландії Джефф Лендрі заявив, що після Другої світової війни Данія «окупувала» острів. За його словами, країна відновила над ним контроль «в обхід протоколів ООН». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Лендрі.

Губернатор Луїзіани, якого президент США Дональд Трамп призначив на посаду спецпосланця, наголосив на важливості історичного контексту у відносинах між США, Данією та Гренландією. За його словами, США захищали суверенітет Гренландії під час Другої світової війни.

«Історія має значення. США захищали суверенітет Гренландії під час Другої світової війни, коли Данія не могла цього зробити. Після війни Данія знову окупувала її, обійшовши та проігнорувавши протокол ООН. Це має бути про гостинність, а не про ворожість», – каже він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп знову заявив про намір придбати Гренландію, попередивши, що в іншому випадку острів може потрапити під вплив Росії або Китаю.

Як пише CNN, повернення Дональда Трампа до Білого дому поставило Європу перед екзистенційним викликом. Намір Вашингтона анексувати Гренландію – автономну територію Данії – створив безпрецедентний парадокс: Альянс, заснований на захисті від зовнішніх ворогів, опинився на межі міжусобного конфлікту.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав європейських лідерів не ігнорувати наміри Дональда Трампа стосовно Гренландії. Він повідомив, що незабаром держсекретар Марко Рубіо проведе офіційні зустрічі з керівництвом Данії та Гренландії, щоб обговорити майбутній статус острова.