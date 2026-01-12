Головна Світ Політика
Спецпосланець Трампа звинуватив Данію в «окупації» Гренландії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Спецпосланець Трампа звинуватив Данію в «окупації» Гренландії
Джефф Лендрі стверджує, що Данія нібито захопила острів в обхід протоколів ООН
скриншот з відео Лендрі

За словами політика, США захищали Гренландію, коли Данія не могла цього робити

Спецпосланець США у Гренландії Джефф Лендрі заявив, що після Другої світової війни Данія «окупувала» острів. За його словами, країна відновила над ним контроль «в обхід протоколів ООН». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Лендрі.

Губернатор Луїзіани, якого президент США Дональд Трамп призначив на посаду спецпосланця, наголосив на важливості історичного контексту у відносинах між США, Данією та Гренландією. За його словами, США захищали суверенітет Гренландії під час Другої світової війни.

«Історія має значення. США захищали суверенітет Гренландії під час Другої світової війни, коли Данія не могла цього зробити. Після війни Данія знову окупувала її, обійшовши та проігнорувавши протокол ООН. Це має бути про гостинність, а не про ворожість», – каже він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп знову заявив про намір придбати Гренландію, попередивши, що в іншому випадку острів може потрапити під вплив Росії або Китаю.

Як пише CNN, повернення Дональда Трампа до Білого дому поставило Європу перед екзистенційним викликом. Намір Вашингтона анексувати Гренландію – автономну територію Данії – створив безпрецедентний парадокс: Альянс, заснований на захисті від зовнішніх ворогів, опинився на межі міжусобного конфлікту.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав європейських лідерів не ігнорувати наміри Дональда Трампа стосовно Гренландії. Він повідомив, що незабаром держсекретар Марко Рубіо проведе офіційні зустрічі з керівництвом Данії та Гренландії, щоб обговорити майбутній статус острова. 

Теги: Данія Гренландія США

Каракас може отримати послаблення санкцій уже наступного тижня
США планують відкрити Венесуелі шлях до нафтових ринків
Сьогодні, 10:02
Данія попередила про кінець НАТО через заяви Трампа щодо Гренландії
Данія назвала заяви Трампа про Гренландію доленосною загрозою
Сьогодні, 08:56
У СШа тривають протести проти міграційної служби
Атака на Україну, протести в Ірані та США: головне за ніч
Сьогодні, 05:32
Як продаж Гренландії США може вплинути на Україну
Продаж Гренландії США? Які наслідки це матиме для України
10 сiчня, 21:21
Трамп сказав, чи могли вбити Мадуро
Трамп сказав, чи могли вбити Мадуро
3 сiчня, 23:07
Атака на Україну, заяви Трампа про війну: головне за ніч
Атака на Україну, заяви Трампа про війну: головне за ніч
27 грудня, 2025, 05:59
Президент повідомив про те, що наразі вже існують напрацювання щодо економічної угоди
Президент розкрив питання, які планує обговорити на зустрічі з Трампом
26 грудня, 2025, 15:45
Кирило Дмитрієв вирушив на переговори до Маямі
Переговірник Путіна вилетів у Маямі на зустріч з представниками США
20 грудня, 2025, 08:41
Бальний зал буде обладнано для проведення інавгурацій у майбутньому
Скільки США витратять на будівництво бального залу в Білому домі: оголошено фінальну суму
17 грудня, 2025, 08:39

