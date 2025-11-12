Болгарії загрожує паливний дефіцит. Запаси бензину лише на 35 днів

Парламент Болгарії взяв під контроль завод «Лукойлу» після американських санкцій

Запаси палива в Болгарії стрімко виснажуються: залишків бензину в країні вистачить приблизно на 35 днів, а дизельного палива – на 50. Як пише «Главком», про це повідомляє Reuters із посиланням на представника болгарського Агентства з державних резервів.

Ситуація з паливом в країні погіршилася після того, як США наприкінці жовтня 2025 року запровадили санкції проти двох провідних російських нафтових корпорацій – «Лукойлу» та «Роснєфті». У Болгарії компанія «Лукойл» донедавна керувала найбільшим нафтопереробним заводом у Бургасі. Корпорації також належать сотні автозаправних станцій по всій країні.

Експерти зазначають, що дії США викликають тривогу в болгарському уряді напередодні зими. Незважаючи на те, що Болгарія має резервні запаси сирої нафти та нафтопродуктів за кордоном, їхній імпорт займе певний час.

З моменту оголошення санкцій уряд Болгарії вжив заходів для забезпечення енергетичної безпеки. Тимчасово заборонив експорт палива (здебільшого дизельного та авіаційного) до інших держав Євросоюзу.

Минулого тижня парламент країни також ухвалив закон, що дозволяє тимчасово взяти під державний контроль завод у Бургасі для подальшої передачі його новому власнику. Подібні заходи спрямовані на те, щоб захистити об'єкт від американських санкцій.

До слова, російська компанія «Лукойл» оголосила форс-мажор на іракському нафтовому родовищі «Західна Курна – 2» – одному з найбільших у світі – через санкції, запроваджені проти російських нафтових гігантів.