Німеччина визнала, що наразі безсила перед «Орєшніком» Путіна

Arrow-3 у Німеччині поки не має повної боєздатності проти «Орєшніка»

У ФРН підтвердили, що перший комплекс ще не має повної боєздатності

Німецька протиракетна система Arrow-3 наразі не має повної боєздатності для перехоплення російської балістичної ракети «Орєшнік», яка нещодавно була застосована під час удару по Львівській області України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Die Welt.

Видання зазначає, що нещодавній удар Росії став «першим непрямим протистоянням» ракети «Орєшнік» із системою Arrow-3, яку Німеччина нещодавно поставила на бойове чергування. На сайті бундесверу вказано, що ця система призначена для знищення балістичних ракет ще поза межами атмосфери Землі.

За даними Die Welt, перший комплекс Arrow-3 розміщений на авіабазі, що знаходиться на землі Саксонія-Ангальт. Звідти система може відстежувати ракети на ранніх етапах польоту, задовго до входу в повітряний простір НАТО.

Водночас джерела в Альянсі повідомили, що Arrow-3 поки не перебуває у повній бойовій готовності. За їхніми словами, у разі необхідності для перехоплення «Орєшніка» гіпотетично використовувався б комплекс Patriot, однак він не призначений для боротьби з гіперзвуковими цілями.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни заявляли, що Росія обрала Львівську область для удару ракетою «Орєшнік» з метою тиску на країни Європи та США і стримування військової підтримки України.

В ISW також зазначали, що Москва намагалася виправдати удар як відповідь на нібито атаку українських безпілотників по резиденції президента Росії, однак ЦРУ встановило, що такої атаки не було.