На Кіпрі знайдено мертвим представника посольства Росії в Нікосії

Поліція заявила, що росіянин здійснив самогубство

Восьмого січня на Кіпрі було знайдено мертвим співробітника посольства Росії в Нікосії. Тіло посадовця виявили у його власному кабінеті. Поліція припускає, що росіянин здійснив самогубство. Про це пише «Главком» із посиланням на ANT1.

Відомо, що до поліції про смерть представника посольства повідомили за кілька годин після виявлення тіла. Ба більше, російське посольство не пускало поліцію до місця смерті посадовця. Його тіло передали правоохоронцям лише у дворі території посольства. Згодом стало відомо, що причиною смерті співробітника посольства Росії було самогубство. Також було виявлено передсмертний лист, який передадуть до Росії.

Імені співробітника посольства, що помер на робочому місці не розголошували. Проте згодом у Telegram-каналі посольства з’явилося повідомлення, де йшлося про смерть їхнього співробітника, на прізвище Панов.

Раніше «Главком» писав про те, що на Кіпрі зник колишній глава компанії «Уралкалій», російський бізнесмен Владислав Баумгертнер. Варто зауважити, що Владислав Баумгертнер не виходив на зв'язок із 7 січня. Востаннє його бачили, коли він залишав своє помешкання в Лімасолі.

Пошуки росіянина відбулися 10 січня. Востаннє сигнал мобільного телефону Баумгертнера був зафіксований у важкопрохідній місцевості в районі села Піссурі. 11 січня пошукову операцію розширили із залученням авіації, проте потім її призупинили через наближення шторму.

Нагадаємо, що у Франції знайдено мертвим російського журналіста. Він був знайдений мертвим 6 січня біля свого будинку в Медоні, в департаменті О-де-Сен. Чоловік випав з вікна своєї квартири на сьомому поверсі.