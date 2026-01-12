Трамп назвав себе єдиним «козирем» Зеленського

Голова Білого дому вважає, що Володимир Зеленький досі «не має карт» у війні проти Росії

Президент США Дональд Трамп заявив, що у Володимира Зеленського є лише один козир, щоб досягти миру в Україні. Про це голова Білого дому сказав під час свого інтерв’ю для The New York Times, передає «Главком».

За словами Дональда Трампа, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Володимир Зеленський не мав карт. До того ж, на думку Трампа, Зеленський не має їх й досі. «У нього немає карт. У нього не було карт з першого дня», – заявив Дональд Трамп.

Проте президент США вважає, що «єдину річ», яку має Зеленсткий – це він сам. «Якби у нього не було Дональда Трампа, це було б цілковитою катастрофою, і він це знає, і європейські лідери це знають, і всі це знають», – заявив політик.

