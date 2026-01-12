Головна Світ Політика
Трамп назвав себе єдиним «козирем» Зеленського

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Трамп назвав себе єдиним «козирем» Зеленського
Президент США вважає себе єдиним «козирем» Володимира Зеленського
фото: АР

Голова Білого дому вважає, що Володимир Зеленький досі «не має карт» у війні проти Росії 

Президент США Дональд Трамп заявив, що у Володимира Зеленського є лише один козир, щоб досягти миру в Україні. Про це голова Білого дому сказав під час свого інтерв’ю для The New York Times, передає «Главком».

За словами Дональда Трампа, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Володимир Зеленський не мав карт. До того ж, на думку Трампа, Зеленський не має їх й досі. «У нього немає карт. У нього не було карт з першого дня», – заявив Дональд Трамп. 

Проте президент США вважає, що «єдину річ», яку має Зеленсткий – це він сам. «Якби у нього не було Дональда Трампа, це було б цілковитою катастрофою, і він це знає, і європейські лідери це знають, і всі це знають», – заявив політик. 

Нагадаємо, як президент США Дональд Трамп знову заявив про намір придбати Гренландію, попередивши, що в іншому випадку острів може потрапити під вплив Росії або Китаю. Під час розмови з журналістами Трамп заявив, що Гренландія повинна укласти угоду, оскільки її наявні оборонні сили є мінімальними.

Також повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що не бачить потреби в проведенні операції із затримання Володимира Путіна, подібної до тієї, що була здійснена щодо Ніколаса Мадуро. Трамп зазначив, що розраховує на збереження діалогу, хоча наразі й розчарований діями російського лідера.

Раніше «Главком» писав про те, що президент США Дональд Трамп оприлюднив у своїй соцмережі Truth Social скриншот, де вказано, що він є «виконувачем обов’язків президента Венесуели». Як зазначено на світлині, Трамп нібито вступив на посаду очільника Венесуели у січні 2026 року.

