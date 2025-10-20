Головна Світ Політика
Болгарія повідомила, чи пропустить літак Путіна через свій повітряний простір до Будапешта

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
фото: wikipedia.org (ілюстративне)

МЗС Болгарії зробило заяву про зустріч Трампа та Путіна

Болгарія пропустить літак російського диктатора Володимира Путіна через свій повітряний простір для можливої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Будапешті, якщо Москва звернеться із таким запитом. Про це заявив міністр закордонних справ країни Георгій Георгієв у коментарі «Болгарському національному радіо», передає «Главком».

«Коли докладаються зусилля для досягнення миру, якщо умовою для цього є зустріч, цілком логічно, щоб така зустріч була опосередкована можливими способами», – сказав міністр.

На запитання, чи означає це, що Болгарія надасть коридор, Георгієв відповів: «А як пропонується провести зустріч, якщо один з учасників не зможе на неї прибути?».

Нагадаємо, Дональд Трамп після розмови з Путіним повідомив, що вони домовилися про зустріч у Будапешті, аби обговорити завершення російсько-української війни. Згодом стало відомо, що Угорщина готова забезпечити в'їзд російського диктатора Володимира Путіна до Будапешта для участі в запланованому саміті з президентом США Дональдом Трампом. 

Зустріч буде двосторонньою, водночас Сполучені Штати будуть на звʼязку з президентом України Володимиром Зеленським.  Пізніше Зеленський зазначив, що був би готовий поїхати в Будапешт на перемовини між американським лідером Дональдом Трампом і російським диктатором.

