Болгарія повідомила, чи пропустить літак Путіна через свій повітряний простір до Будапешта

МЗС Болгарії зробило заяву про зустріч Трампа та Путіна

Болгарія пропустить літак російського диктатора Володимира Путіна через свій повітряний простір для можливої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Будапешті, якщо Москва звернеться із таким запитом. Про це заявив міністр закордонних справ країни Георгій Георгієв у коментарі «Болгарському національному радіо», передає «Главком».

«Коли докладаються зусилля для досягнення миру, якщо умовою для цього є зустріч, цілком логічно, щоб така зустріч була опосередкована можливими способами», – сказав міністр.

На запитання, чи означає це, що Болгарія надасть коридор, Георгієв відповів: «А як пропонується провести зустріч, якщо один з учасників не зможе на неї прибути?».

Нагадаємо, Дональд Трамп після розмови з Путіним повідомив, що вони домовилися про зустріч у Будапешті, аби обговорити завершення російсько-української війни. Згодом стало відомо, що Угорщина готова забезпечити в'їзд російського диктатора Володимира Путіна до Будапешта для участі в запланованому саміті з президентом США Дональдом Трампом.

Зустріч буде двосторонньою, водночас Сполучені Штати будуть на звʼязку з президентом України Володимиром Зеленським. Пізніше Зеленський зазначив, що був би готовий поїхати в Будапешт на перемовини між американським лідером Дональдом Трампом і російським диктатором.