Сибіга відреагував на пропозиції виключення Усманова та Фрідмана із санкційного списку

Голова МЗС: Виключення їх із санкційних списків є неприйнятним

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що скорочення санкцій проти російських бізнесменів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана є неприйнятним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС.

«Усманова та Фрідмана було включено до санкційних списків через їхню належність до російського агресивного режиму, який веде загарбницьку війну проти України. Що змінилося? Нічого. Виключення їх із санкційних списків є неприйнятним і стане хибним сигналом для Москви в той час, коли тиск має посилюватися», – наголосив міністр.

Алішер Усманов – це російський мільярдер і олігарх узбецького походження, засновник інвестиційної групи USM Holdings, яка контролює гірничо-металургійні підприємства (зокрема компанію «Металоінвест»). Його капітал оцінюють приблизно у $13-14 млрд. У минулому він входив до найбагатших людей Росії. Михайло Фрідман – це великий російський олігарх єврейського походження, мільярдер, уродженець Львова, який має громадянство Росії та Ізраїлю. Він є одним із засновників і ключових бенефіціарів фінансово-промислової групи «Альфа-Груп» та інвестиційної компанії LetterOne.

Сибіга додав: «Водночас санкції необхідно посилювати, розширювати індивідуальні санкційні списки, а термін продовження санкцій збільшити з шести до дванадцяти місяців, щоб не з’являлося контрпродуктивних ідей, які можуть догодити російським олігархам».

Напередодні президент України Володимир Зеленський наголосив на неприпустимості будь-яких дискусій про послаблення санкцій проти російського бізнесу, який підтримує війну, особливо на тлі системних атак РФ на цивільні об'єкти та підприємства.

Нагадаємо, нещодавно посли країн Європейського Союзу не досягли консенсусу стосовно продовження персональних обмежень проти Росії. Головним каменем спотикання залишаються вимоги окремих держав зняти санкції з російських бізнесменів. Зокрема, Словаччина наполягає на вилученні із санкційного списку олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана, тоді як Франція також висунула вимогу зняти обмеження з Усманова та повністю викреслити його з чорного списку ЄС.