Головна Світ Політика
search button user button menu button

Британії потрібне схвалення США, аби дозволити ЗСУ бити вглиб Росії – The Times

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Британії потрібне схвалення США, аби дозволити ЗСУ бити вглиб Росії – The Times
фото з відкритих джерел

П'ять колишніх міністрів оборони закликали чинного прем'єра Британії Стармера діяти в односторонньому порядку та дозволити ЗСУ здійснювати далекобійні удари по Росії за допомогою ракет Storm Shadow

Велика Британія не ухвалить рішення щодо далекобійності України по цілях на території РФ за допомогою ракет Storm Shadow без узгодження зі Сполученими Штатами, оскільки американські системи наведення вважаються вирішальними для того, щоб ракети влучали в ціль. Про це пише видання The Times.

Журналісти нагадали, що п'ять колишніх міністрів оборони та експрем'єр-міністр закликали чинного прем'єра Великої Британії Кіра Стармера діяти в односторонньому порядку та дозволити ЗСУ здійснювати далекобійні удари по Росії за допомогою ракет Storm Shadow, оскільки, попередили вони, зволікання щодо цього питання додаватимуть російському диктатору Володимиру Путіну сміливості. 

Раніше президент України Зеленський закликав Велику Британію та США подолати свій «страх» і проявити «рішучість» у цьому питанні.

І хоча в адміністрації чинного американського президента Джо Байдена щодо цього питання є розколи, у Лондоні вважають, що Вашингтон дасть ЗСУ «зелене світло»  під час Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

«Важливо, щоб як союзники, які підтримують Україну, ми мали спільну стратегію для перемоги в майбутньому. Тепер ми обговорюємо це зі Сполученими Штатами та іншими ключовими союзниками. Ми прямуємо на Генеральну асамблею ООН, де всі зустрінемося із Зеленським менш ніж за 12 днів», – заявив міністр закордонних справ Британії Девід Леммі.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що остаточне рішення щодо використання Україною далекобійних ракет по об'єктах на території РФ ще не ухвалено.

До слова, глава Пентагону Ллойд Остін повідомив, чому США не дають дозволу на глибокі удари по території Росії. Остін зауважив, що жодна зброя сама по собі не зможе вирішити хід війни. Саме тому варто сконцентруватись на тому, допомогти Україні бути успішною, щоб вона захистила свою територію.

Також Сполучені Штати Америки можуть дозволити Україні використовувати британські та французькі далекобійні ракети для ударів по території Росії. Однак під цей дозвіл не потрапить зброя самих США

Як стало відомо, Кремль може посилити гібридні атаки на країни НАТО у відповідь на дозвіл США та Європи бити далекобійною зброєю по Росії. 

Теги: зброя Велика Британія Вашингтон Ллойд Остін США ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський диктатор вважає, що Збройні сили України нібито не в змозі завдавати ударів далекобійною зброєю
Удари далекобійною зброєю вглиб Росії. Путін озвучив нові погрози Заходу
12 вересня, 20:04
Як повідомлялося, Польща не збиватиме російські ракети, що летять у напрямку заходу України без рішення всього НАТО
Блінкен прокоментував можливість Польщі збивати російські цілі
12 вересня, 19:28
Північна Корея 12 вересня запустила балістичні ракети в бік Східного моря
МЗС України відреагувало на запуски балістичних ракет Північною Кореєю
12 вересня, 14:32
Залишки двигуна, який використовувався для керування північнокорейською балістичною Hwasong-11, що була використана під час нападу на Україну 6 серпня
Росія отримала нові поставки балістичних ракет від Північної Кореї – NYT
11 вересня, 18:57
Пускові установки іранських балістичних ракет Fath-360
Іран передав ракети Росії. Як це змінить хід війни?
11 вересня, 11:59
Принц Гаррі вилетів з Каліфорнії таємно, його візит не висвітлювався пресою
Стали відомі подробиці зустрічі принців Вільяма та Гаррі
2 вересня, 23:00
За словами Умєрова, «Україна готує свої відповіді» на обстріл РФ
Україна готує відповідь на масований обстріл РФ – Міноборони
26 серпня, 15:00
До списоку командирів та політичних діячів ХАМАСу, яких потрібно ліквідувати, увійшов Сінвар
Ізраїль та США «полюють» на нового лідера ХАМАСу: подробиці The New York Times
26 серпня, 08:51
Військові та поліція готуються провести операцію зі знищення бомби
У Північній Ірландії евакуйовано сотні сімей після знахідки часів Другої світової
18 серпня, 22:29

Політика

Зеленський прокоментував імовірний замах на Трампа
Зеленський прокоментував імовірний замах на Трампа
Британії потрібне схвалення США, аби дозволити ЗСУ бити вглиб Росії – The Times
Британії потрібне схвалення США, аби дозволити ЗСУ бити вглиб Росії – The Times
Німецька депутатка, яка підтримує Путіна, запропонувала «мирний план» для України
Німецька депутатка, яка підтримує Путіна, запропонувала «мирний план» для України
Байден взявся рятувати Трампа після другого замаху
Байден взявся рятувати Трампа після другого замаху
Кремль використає замах на Трампа проти України в інформаційному полі – РНБО
Кремль використає замах на Трампа проти України в інформаційному полі – РНБО
«Навіть не намагаються вбити Камалу»: Маска здивував замах на Трампа
«Навіть не намагаються вбити Камалу»: Маска здивував замах на Трампа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
74K
Герой України пояснив, чому пожалкував, що не загинув
58K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 вересня: ситуація на фронті
58K
Важлива деталь Курської операції, на яку практично не звернули уваги
50K
У Монголії Путін звертався «за порадою» щодо продовження війни до шаманів – ЗМІ
23K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
21K
16 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Друга за ніч повітряна тривога тривала більше трьох годин
Сьогодні, 05:13
Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
13 вересня, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 06:38
Саміт Кримської платформи, нова фінансова допомога Україні. Головне за 11 вересня
11 вересня, 21:00
Президентські дебати у США, вихід молодіжної збірної на Євро-2025: головне за ніч
11 вересня, 07:17

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua