Британії потрібне схвалення США, аби дозволити ЗСУ бити вглиб Росії – The Times

П'ять колишніх міністрів оборони закликали чинного прем'єра Британії Стармера діяти в односторонньому порядку та дозволити ЗСУ здійснювати далекобійні удари по Росії за допомогою ракет Storm Shadow

Велика Британія не ухвалить рішення щодо далекобійності України по цілях на території РФ за допомогою ракет Storm Shadow без узгодження зі Сполученими Штатами, оскільки американські системи наведення вважаються вирішальними для того, щоб ракети влучали в ціль. Про це пише видання The Times.

Журналісти нагадали, що п'ять колишніх міністрів оборони та експрем'єр-міністр закликали чинного прем'єра Великої Британії Кіра Стармера діяти в односторонньому порядку та дозволити ЗСУ здійснювати далекобійні удари по Росії за допомогою ракет Storm Shadow, оскільки, попередили вони, зволікання щодо цього питання додаватимуть російському диктатору Володимиру Путіну сміливості.

Раніше президент України Зеленський закликав Велику Британію та США подолати свій «страх» і проявити «рішучість» у цьому питанні.

І хоча в адміністрації чинного американського президента Джо Байдена щодо цього питання є розколи, у Лондоні вважають, що Вашингтон дасть ЗСУ «зелене світло» під час Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

«Важливо, щоб як союзники, які підтримують Україну, ми мали спільну стратегію для перемоги в майбутньому. Тепер ми обговорюємо це зі Сполученими Штатами та іншими ключовими союзниками. Ми прямуємо на Генеральну асамблею ООН, де всі зустрінемося із Зеленським менш ніж за 12 днів», – заявив міністр закордонних справ Британії Девід Леммі.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що остаточне рішення щодо використання Україною далекобійних ракет по об'єктах на території РФ ще не ухвалено.

До слова, глава Пентагону Ллойд Остін повідомив, чому США не дають дозволу на глибокі удари по території Росії. Остін зауважив, що жодна зброя сама по собі не зможе вирішити хід війни. Саме тому варто сконцентруватись на тому, допомогти Україні бути успішною, щоб вона захистила свою територію.

Також Сполучені Штати Америки можуть дозволити Україні використовувати британські та французькі далекобійні ракети для ударів по території Росії. Однак під цей дозвіл не потрапить зброя самих США.

Як стало відомо, Кремль може посилити гібридні атаки на країни НАТО у відповідь на дозвіл США та Європи бити далекобійною зброєю по Росії.