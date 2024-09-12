Удари далекобійною зброєю вглиб Росії. Путін озвучив нові погрози Заходу

Російський диктатор вважає, що Збройні сили України нібито не в змозі завдавати ударів далекобійною зброєю

На думку Путіна, застосування західної далекобійної зброї проти Росії нібито означатиме пряму участь країн НАТО в бойових діях

Завдавання Україною ударів високоточною західною зброєю по території Росії означатиме, що країни НАТО безпосередньо беруть участь у війні. Про це заявив російський диктатор Володимир Путін.

Російський диктатор вважає, що нібито Збройні сили України не в змозі завдавати подібних ударів. На його думку, це може статися «тільки за умови використання даних із супутників НАТО, яких Україна не має». Крім того, вважає Путін, тільки військовослужбовці Альянсу «можуть вносити польотні завдання в ці ракетні системи».

«(Коли ми говоримо про дозвіл завдавати таких ударів – «Главком»), йдеться про те, щоб ухвалити рішення про те, що країни НАТО безпосередньо беруть участь у військовому конфлікті чи ні», – заявив він.

На думку Путіна, якщо рішення буде ухвалено, то це «змінить саму суть, природу конфлікту», і це означатиме, що країни НАТО воюють із Росією.

Путін заявив, що дозвіл на далекобійні удари по РФ «означатиме, що країни НАТО безпосередньо воюють із Росією» 💩 pic.twitter.com/iMQpvzdnmw — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 12, 2024

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки хочуть отримати від президента Україна Володимира Зеленського деталізацію стратегії ударів по Росії. Цей план Штати хочуть отримати перш ніж дати дозвіл на удари по території Росії.

Раніше двопартійна група конгресменів і сенаторів у листі закликала Джо Байдена негайно зняти будь-які обмеження на застосування далекобійної зброї по території Росії.

Як повідомлялося, частина членів американської адміністрації вже змінила свою думку щодо заборони ЗСУ вражати цілі у глибині російської території.

До слова, президент США Джо Байден не виключає, що Україна може отримати дозвіл на удари по території Росії далекобійною зброєю. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. Блінкен сказав, що США подбали про те, щоб Україна «мала все необхідне і вчасно, щоб бути ефективною у відбитті російської агресії» з моменту російського вторгнення у лютому 2022 року.