У Північній Ірландії евакуйовано сотні сімей після знахідки часів Другої світової

Операція зі знищення підозрілого об’єкта, ймовірно, займе щонайменше п'ять днів

У Північній Ірландії мешканцям 450 будинків довелося на кілька днів евакуюватися після того, як у районі нерозірвану бомбу часів Другої світової війни. Про це пише SkyNews.

Підозрілий об’єкт, схожий на нерозірвану стару бомбу, виявили під час будівельних робіт у Ньютаунардз у графстві Даун.

У неділю поліція віддала розпорядження про евакуацію мешканців 450 найближчих будинків, попередивши, що операція може тривати кілька днів.

«Це чимало домівок, і ми вдячні мешканцям за терпіння та розуміння… Забезпечити безпеку людей – це головне, і ми не будемо йти ні на які ризики», – прокоментував працівник поліції Джонстон Макдавелл.

Член місцевої ради Піт Рей підтвердив, що це ймовірна бомба часів Другої світової війни, і описав ситуацію як «складну». Він зауважив, що вирішення питання, ймовірно, займе щонайменше п'ять днів.

Нагадаємо, у Житомирі місцева жителька на присадибній ділянці виявила цілий арсенал зброї часів Другої світової війни.

Правоохоронці встановили, що неподалік від житлового будинку, на відстані близько 15 метрів, у землі були схоронені боєприпаси: 82 мінометні міни 82 калібру, 3 протитанкові міни та 8 гранат.