Дозвіл на удари вглиб РФ: прем’єр Британії повідомив, чи ухвалено рішення

Кір Стармер про дозвіл Україні на використання долекобійних ракет по РФ

Прем'єр-міністр зауважив, що на засіданні Генеральної Асамблеї ООН можливо відбудеться подальший розвиток подій у цьому питанні.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що остаточне рішення щодо використання Україною далекобійних ракет по об'єктах на території РФ ще не ухвалено. Про це повідомляє Politico.

Прем'єр-міністр зауважив, що можливо на засіданні Генеральної Асамблеї ООН цього місяця відбудеться подальший розвиток подій у цьому питанні.

«Очевидно, що ми повернемося до цього питання на Генеральній Асамблеї ООН через кілька днів з ширшим колом осіб», – сказав Стармер.

Політик зазначив, що зустріч із президентом США Джо Байденом «не була щодо конкретного потенціалу» та додав, що «ми прийшли до сильної позиції».

До слова, глава Пентагону Ллойд Остін повідомив, чому США не дають дозволу на глибокі удари по території Росії. Остін зауважив, що жодна зброя сама по собі не зможе вирішити хід війни. Саме тому варто сконцентруватись на тому, допомогти Україні бути успішною, щоб вона захистила свою територію.

Також Сполучені Штати Америки можуть дозволити Україні використовувати британські та французькі далекобійні ракети для ударів по території Росії. Однак під цей дозвіл не потрапить зброя самих США.

Як стало відомо, Кремль може посилити гібридні атаки на країни НАТО у відповідь на дозвіл США та Європи бити далекобійною зброєю по Росії.