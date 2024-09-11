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Росія отримала нові поставки балістичних ракет від Північної Кореї – NYT

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росія отримала нові поставки балістичних ракет від Північної Кореї – NYT
Залишки двигуна, який використовувався для керування північнокорейською балістичною Hwasong-11, що була використана під час нападу на Україну 6 серпня
фото: Conflict Armament Research

Дослідники вивчили залишки чотирьох ракет Hwasong-11, якими РФ обстрілювала Україну

Північна Корея продовжує постачати сучасні балістичні ракети малої дальності до Росії всупереч санкціям, які мають перешкодити Пхеньяну розробляти таку зброю, а Москві – імпортувати її. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на звіт групи з дослідження озброєнь.

Залишки чотирьох ракет, які отримали назву Hwasong-11, були досліджені в Києві 3 вересня дослідниками з Conflict Armament Research, незалежної групи, що базується у Великій Британії і займається ідентифікацією та відстеженням зброї та боєприпасів, що використовуються у війнах по всьому світу. Ця група розшифрувала виробниче маркування на декількох частинах кожної ракети, зібраної українською владою.

Ракета Hwasong-11, яка була використана під час атаки на Київ 18 серпня, мала маркування, яке вказувало на те, що вона була виготовлена цього року. На внутрішніх частинах трьох інших, які були використані під час атак у липні та серпні, не було маркування, яке б вказувало на дату їхнього виготовлення.

«Визначення року виробництва, яке ми змогли зробити в польових умовах, дивлячись на ці залишки, свідчить про дуже короткий проміжок часу між виробництвом, передачею і застосуванням. І я думаю, що це дуже важливо, тому що ми говоримо про Північну Корею, країну, яка перебуває під санкціями вже майже два десятиліття. Це також свідчить, оскільки це щонайменше друга поставка, про продовження порушення санкцій, тому що вони продовжують виробляти ці ракети, передавати їх, а потім ці ракети використовуються в Україні. У січні це не було одноразовим випадком», – сказав Дем'єн Сплітерс, який очолює діяльність Conflict Armament Research в Україні.

У березні Росія використала своє право вето в Раді Безпеки ООН, щоб припинити моніторинг зусиль Північної Кореї, спрямованих на ухилення від санкцій щодо її ядерної програми. Припинення моніторингу, за словами Сплітерса, стало головною причиною того, що країна змогла продовжити будівництво і передачу озброєнь до Росії.

Від такої зброї, як російський «Іскандер» і північнокорейська ракета Hwasong-11, які запускаються з мобільних пускових установок на базі вантажівок, важко захищатися, оскільки вони летять набагато швидше, ніж інші загрози, такі як крилаті ракети, і можуть маневрувати безпосередньо перед зіткненням.

Сполучені Штати та їхні союзники надали Україні системи протиповітряної оборони Patriot, щоб допомогти країні захиститися від російських атак. Але президент України Володимир Зеленський заявив, що йому потрібно більше.

«Україна має обмежені можливості протиповітряної оборони, щоб збивати балістичні ракети, такі як Hwasong, і «Патріоти» є ключовою системою озброєння для цього. У них є лише обмежена кількість батарей і ракет «Патріотів», тому Україна може захистити лише кілька ключових районів, а росіяни можуть поставити під загрозу міста, а також цілі на лінії фронту», – сказав  Роб Лі, старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики.

За словами Сплітерса, ракети Hwasong, які були досліджені, використовували звичайні комерційно доступні електронні компоненти, виготовлені західними країнами ще торік, які варіювалися від нескладних до досить просунутих. Вони були схожі на компоненти, знайдені в багатьох російських озброєннях, досліджених групою за кілька місяців до вторгнення 2022 року.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Іран передав Росії балістичні ракети для атаки на Україну. Росія вже отримала партії балістичних ракет. Як зазначив посадовець, Росія, швидше за все, використає ці поставки протягом декількох тижнів.

Також Європейський Союз отримав від союзників достовірну інформацію про те, що Іран поставив Росії балістичні ракети.

Нагадаємо, судно Port Olya 3 переправило близько 220 балістичних ракет Fateh-360 малої дальності з Ірану до Росії через Каспійське море. Судно, яке доставило іранські ракети в Росію, зафіксоване на супутниковому знімку. 

До слова, Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного Ірану через можливі поставки балістичних ракет Росії. Іранському дипломату висловлено жорстке попередження про руйнівні наслідки для відносин у разі підтвердження цього факту.

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Теги: росія санкції Північна Корея ракета війна обстріл

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