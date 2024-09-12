МЗС України відреагувало на запуски балістичних ракет Північною Кореєю

Україна закликала світову спільноту забезпечити жорсткий санкційний тиск на Північну Корею

Україна засудила запуски 12 вересня балістичних ракет Північною Кореєю. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ.

«Чергова провокація Пхеньяна є прямою загрозою миру та стабільності на Корейському півострові та у світі. Північна Корея продовжує одвертий курс на дестабілізацію, складовою якого є також надання у порушення міжнародних санкційних режимів військової допомоги державі-агресору Росії», – йдеться у повідомленні.

Україна закликала світову спільноту забезпечити жорсткий санкційний тиск на Північну Корею, щоб запобігти подальшому розвитку її ракетних програм та домогтися відмови від агресивних дій.

Також МЗС зазначило, що під час 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Україна звернеться з відозвою до світової спільноти посилити політику стримування КНДР задля протидії її деструктивним діям в Азії та Європі.

Нагадаємо, що сьогодні, 12 вересня, Північна Корея випустила балістичні ракети малої дальності в бік Східного моря. Про це повідомило Yonhap.

Зазначається, що ракети пролетіли близько 360 кілометрів і впали у Східне море. КНДР запустила ракети через тиждень після того попередила, що Південній Кореї та Сполученим Штатам доведеться «дорого» заплатити за їхні спільні проєкти, зокрема, навчання Ulchi Freedom Shield.