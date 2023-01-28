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Британська розвідка повідомила, скільки росіян загинуло у новорічну ніч у Макіївці

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка повідомила, скільки росіян загинуло у новорічну ніч у Макіївці
Різниця між кількістю жертв, визнаних Росією, і ймовірним справжнім загальним числом свідчить про повсюдну присутність дезінформації в публічних заявах Росії
фото ілюстративне

Після удару військове відомство Росії зробило рідкісний крок, публічно визнавши, що воно зазнало втрат

Внаслідок удару по розміщенню військових у Макіївці неподалік Донецька 1 січня 2023 року Росія втратила понад 300 людей.  Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter .

«За нашими оцінками, більшість із них, швидше за все, були вбиті або зникли безвісти, а не поранені», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається у зведенні, після удару військове відомство Росії зробило рідкісний крок, публічно визнавши, що воно зазнало втрат, заявивши про 89 убитих. Російські офіційні особи, ймовірно, дійшли висновку, що уникати коментарів в умовах широко поширеної критики на адресу російського командування з приводу інциденту було неможливо.

«Різниця між кількістю жертв, визнаних Росією, і ймовірним справжнім загальним числом свідчить про повсюдну присутність дезінформації в публічних заявах Росії», – йдеться у повідомленні.

Зазвичай це відбувається через поєднання навмисної брехні, санкціонованої вищим керівництвом, та передачі неточних звітів молодшими чиновниками, які прагнуть применшити свої недоліки, оскільки їх можуть звільнити, зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, триває 339-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Підрозділи Сил оборони минулої доби відбили атаки окупантів  в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Дружба, Водяне, Мар’їнка, Побєда, Вугледар і Пречистівка Донецької області. 

Теги: війна Велика Британія британська розвідка Вугледар Бахмут Міноборони росія

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