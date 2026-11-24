Під час переговорів про завершення війни в Україні російський диктатор Володимир Путін намагався зацікавити спецпосланця Трампа Джареда Кушнера бізнес-пропозиціями в обмін на послаблення санкцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на New York Magazine.

У вересні Кушнер та спецпосланець президента США Стів Віткофф зустрілися з Путіним у Кремлі. За даними Financial Times, серед запропонованих Росією угод був спільний американсько-російський видобуток нафти біля острова Сахалін.

До того ж The New York Times писала, що Путін також запропонував продати підсанкційну російську енергетичну компанію консорціуму. До нього мали увійти фірма брата президента ОАЕ, катарська компанія – партнер Кушнера в Албанії, і великий донор Трампа. Сам Кушнер заперечує, що це питання обговорювали.

Крім того, росіяни запропонували постачати до США дизельне пальне напередодні проміжних виборів. Натомість, за даними видання, Путін хотів, щоб Трамп призупинив частину санкцій.

«Він намагається спокусити Джареда та інших бізнес-угодами», – сказала колишня радниця Білого дому з питань Росії Фіона Гілл.

Нагадаємо, зять президента США Джаред Кушнер заявив, що Володимир Путін готовий до миру з Україною, але лише «за належних умов». За його словами, таку оцінку американська сторона сформувала після спілкування з російським диктатором.