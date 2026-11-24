Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа та учасник переговорів щодо завершення війни в Україні, вважає, що головним результатом домовленостей має стати не лише припинення бойових дій, а й перезавантаження відносин між Росією та Європою. Про це він розповів в інтерв’ю журналу New York Magazine, пише «Главком».

За словами Кушнера, він сподівається на сценарій, за якого після завершення війни люди зможуть мирно співіснувати, разом жити та вести бізнес, а у відносинах між Росією і Європою не буде постійної агресії.

Кушнер назвав таке перезавантаження відносин «головним призом» переговорів щодо врегулювання війни. Таким чином, він розглядає майбутню домовленість не лише як спосіб зупинити бойові дії, а і як можливість змінити відносини між Москвою та європейськими столицями.

Водночас, говорячи про Україну, Кушнер наголошував на необхідності гарантій безпеки та перспективах відбудови країни. На його думку, після завершення війни Україна має отримати можливість зосередитися на економічному відновленні й самостійно очолити цей процес.

Окремо під час переговорів обговорювалася концепція гарантій безпеки для України за зразком статті 5 НАТО. Кушнер заявляв, що, на його думку, американській стороні вдалося переконати Росію розглядати такий варіант. Водночас це була оцінка самого переговорника, а не підтверджена згода Кремля.

В інтерв’ю New York Magazine Кушнер також пояснив, що бачить можливість майбутнього співіснування Росії та Європи без постійної конфронтації. Він висловив сподівання, що після врегулювання війни сторони зможуть відновити економічні зв’язки.

Варто нагадати, шо спеціальний посланець президента США Джаред Кушнер заявив, що готовність Дональда Трампа розглянути для України безпекові гарантії за аналогом 5-ї статті НАТО є ключовою передумовою для встановлення тривалого миру.