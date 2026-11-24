Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс готовий захищатися від загроз у космосі на тлі повідомлень про можливу підготовку Росії до запуску супутника з ядерною боєголовкою. Про це він сказав під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні, повідомляє «Главком».

«Можу запевнити вас, що ми завжди гарантуватимемо захист кожного сантиметра території НАТО. Це також передбачає забезпечення нашої безпеки в космічній сфері», – наголосив Рютте.

Він додав, що Альянс постійно оцінює стан стримування та оборони й за потреби оновлює відповідні заходи. За словами генсека, НАТО має різні варіанти реагування на військові загрози, хоча громадськість не завжди знає про них.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який виступав поруч із Рютте, також прокоментував повідомлення про можливе розміщення Росією ядерної зброї в космосі. Він назвав їх тривожними та заявив, що вони свідчать про рівень ескалації, до якого готова вдатися Москва.

«Повідомлення про те, що Росія планує розмістити ядерну зброю в космосі, не нові, але від цього вони не стають менш шокуючими», – сказав Мерц.

Раніше німецькі суспільні мовники WDR і NDR, а також газета Süddeutsche Zeitung повідомили, що Росія може найближчими тижнями запустити супутник під назвою «Sputnik-S», оснащений ядерною боєголовкою. За даними медіа, апарат уже виготовлений і перебуває на зберіганні в Московській області.

Журналісти посилаються на неназвані джерела в німецьких військових структурах та розвідці. За їхніми даними, відповідні розвідувальні оцінки передали кільком країнам НАТО, а німецьку владу поінформували про можливу підготовку запуску.

Потенційний ядерний вибух на низькій навколоземній орбіті може пошкодити або вивести з ладу значну кількість супутників. Це створило б загрозу для систем зв'язку, навігації та спостереження за Землею.

Країна-агресор відкинула звинувачення. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що не бачив відповідних публікацій, але назвав повідомлення з посиланнями на невідомі джерела такими, до яких не варто ставитися серйозно. Посольство РФ у Берліні також назвало звинувачення безпідставними та заявило, що вони є частиною кампанії з дискредитації Росії.