Буданов дав несподівану характеристику голові міноборони Росії

«Його постать потрібна, щоб налагоджувати певні комунікації, бути переговорником із Заходом»

Глава Головного управління розвідки України Кирило Буданов в інтерв'ю nv.ua дав несподівану характеристику міністру оборони Росії Андрію Білоусову. Буданов заявив, що «Білоусов у розумінні росіян – суто прозахідна людина», зазначивши, що ця інформація про нього в Україні не дуже популярна.

«Він (Андрій Білоусов, – «Главком») неодноразово висловлювався, що Захід – друг Росії, а все, що зараз відбувається в їхніх відносинах через Україну, – жахлива помилка, яку варто виправити. Його постать потрібна, щоб налагоджувати певні комунікації, бути переговорником із Заходом, і, на жаль, певні успіхи у нього в цьому є», – сказав Буданов.

12 травня російський диктатор Володимир Путін вирішив не перепризначати Сергія Шойгу, який керував міністерством оборони РФ майже 12 років, натомість призначив замість нього Андрія Білоусова. «Главком» зібрав факти про нового очільника міноборони.

Британська розвідка спрогнозувала, як кадрові перестановки у Кремлі вплинуть на хід війни.

Читайте також: «Путін робить ставку на Білоусова. Що відомо про нового «міністра війни»»