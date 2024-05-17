Британська розвідка спрогнозувала, як кадрові перестановки у Кремлі вплинуть на хід війни

Розвідка зазначає, що Андрій Білоусов, який замінив Сергія Шойгу на посаді міністра оборони РФ, професійний економіст без військового досвіду

Після відставки Сергія Шойгу з посади міністра оборони РФ особливих змін у ході війни в Україні зі сторони РФ не передбачається, про повідомляє міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Розвідка зазначає, що Андрій Білоусов, який замінив Сергія Шойгу на посаді міністра оборони РФ, професійний економіст без військового досвіду. З січня 2020 року він обіймав посаду першого віцепрем'єра, а до цього працював помічником президента з економічних питань.

«Ймовірно, що його призначення спрямоване на забезпечення більшої ефективності у витратах на оборону та тіснішої координації між оборонними галузями та потребами збройних сил Росії», – йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, це виявиться надзвичайно складним завданням для Білоусова з огляду на високий рівень корупції у російському військовому міністерстві та збройних силах. Заступника міністра оборони Тимура Іванова заарештували у квітні за звинуваченням у корупції, а начальника штабу генерал-лейтенанта Юрія Кузнєцова заарештували 14 травня за підозрою в участі у схемі хабарництва.

«Зміна міністра оборони навряд чи матиме значний негайний вплив на ведення російської війни в Україні. Оскільки Путін також оголосив, що не буде змін щодо керівних посад у Генеральному штабі збройних сил Росії, поточний російський підхід до війни, ймовірно, не зміниться», – додали аналітики.

Патрушева призначено помічником президента. Шойгу та Патрушев є впливовими та давніми союзниками президента Росії Путіна, зазначають у британській розвідці.

Нагадаємо, Сергій Шойгу, який очолював міністерство оборони РФ, пішов у відставку.