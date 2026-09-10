Замість шести-семи предметів на день: з'явилася петиція про зміну шкільного розкладу

Учні можуть мати менше предметів щодня, але кількість навчальних годин не зміниться

Відповідну петицію зареєстровано на сайті Кабінету Міністрів України

Замість шести-семи різних предметів на день школярам пропонують залишити три-чотири, ширше використовуючи парні уроки. Відповідну петицію зареєстровано на сайті Кабінету міністрів України. Автор наголошує, що загальну кількість навчальних годин і навчальну програму скорочувати не пропонується. Про це розповідає «Главком» із посиланням на текст петиції.

Як хочуть зменшити щоденне навантаження на школярів

Автор петиції пропонує ширше використовувати парні, або здвоєні, уроки та рівномірніше розподіляти навчальне навантаження протягом тижня.

Школярі часто мають протягом одного дня багато різних предметів. Через це дитині доводиться носити до школи значну кількість підручників, зошитів та іншого навчального приладдя.

Після уроків школяр також може отримувати домашні завдання одразу з багатьох дисциплін. На думку автора, це створює додаткове фізичне та розумове навантаження на дітей.

Тому школам пропонують формувати розклад так, щоб протягом одного дня учні мали меншу кількість різних предметів. Водночас загальну кількість навчальних годин, передбачених освітньою програмою, не планують змінювати.

Серед пропозицій:

ширше використовувати парні (здвоєні) уроки;

за можливості проводити окремі предмети по два уроки поспіль;

розподіляти дисципліни протягом тижня так, щоб один і той самий предмет не обов'язково проводився щодня;

створити умови, за яких учень матиме можливість приходити до школи з меншою кількістю підручників та навчального приладдя;

розробити рекомендації щодо координації домашніх завдань між учителями різних предметів;

уникати ситуацій, коли в один день учень отримує значний обсяг домашньої роботи одразу з багатьох дисциплін.

Навчальну програму не скорочуватимуть

Автор петиції окремо наголошує, що йдеться не про скорочення навчальної програми, кількості навчальних годин або вимог до знань учнів.

Пропонується змінити саме розподіл уже передбаченого навчального навантаження. Наприклад, замість шести-семи різних предметів протягом одного дня учень міг би мати три-чотири дисципліни, частина з яких проводилася б здвоєними уроками.

На думку автора, це дозволило б зменшити кількість підручників у шкільному портфелі, кількість предметів для одночасної підготовки вдома та щоденне перемикання між різними дисциплінами.

Також у петиції пропонується враховувати вікові особливості учнів та забезпечити баланс між навчанням, відпочинком, фізичною активністю й особистим часом дитини.

Що пропонують Кабміну та МОН

Автор петиції просить Кабінет Міністрів доручити Міністерству освіти і науки розглянути можливість внесення змін до відповідних нормативних та методичних документів.

Крім того, пропонується розробити рекомендації для шкіл, гімназій та ліцеїв щодо організації розкладу і планування домашніх завдань.

У петиції зазначається, що чинний Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти вже регулює розподіл навчального навантаження протягом тижня та передбачає можливість проведення здвоєних навчальних занять.

Тож автор пропонує не змінювати загальний обсяг навчання, а раціональніше розподіляти його протягом тижня.

Збір підписів під петицією №41/010876-26еп розпочався 8 вересня 2026 року. На її підтримку відведено 90 днів.

Раніше «Главком» писав, що в Україні стартував пілотний проєкт із використання цифрової платформи Matific для школярів. Його мета – допомогти учням подолати прогалини у знаннях з математики. До проєкту долучилися близько 1800 учнів та понад 70 педагогів із 25 шкіл чотирьох областей.