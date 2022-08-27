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Час настав. Держдеп зробив гучну заяву щодо Косова та Сербії

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Час настав. Держдеп зробив гучну заяву щодо Косова та Сербії
Напруга між Косовим та Сербією зросла до критичного рівня на початку серпня
фото з відкритих джерел

«Настав час забути, що Косово – це Сербія», – Держдеп США

Заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії, спеціальний представник США на Західних Балканах Габріель Ескобар порадив Сербії та Косову «швидше вирішити спірні питання» заради об'єднання з ЄС. Про це він заявив у п'ятницю в інтерв'ю каналу N1. 

Таку заяву він зробив після проведених у Белграді за участі спецпредставника ЄС з політики Західних Балкан Мирослава Лайчака та лідерів обох сторін переговорів.

«Я був присутнім (на переговорах. – Ред.), щоб послати сигнал, що процес вирішення спору між Косовим та Сербією має величезне значення для євроатлантичної спільноти. Хочу заявити: після сьогоднішнього дня є підстава для оптимізму», – сказав він в інтерв’ю.

За словами Ескобара, регіону варто «швидше вирішити спірні питання» заради об'єднання та світлого майбутнього в ЄС. 

«Я б сказав, що речі, про які ми говоримо зараз, насправді є дрібними проблемами в рамках спільної платформи переговорів. Думаю, нам час забути наратив, що Косово – це Сербія, і перейти до наративу, що Косово і Сербія – це Європа», - наголосив американський дипломат.

Ескобар також висловив сподівання, що «загострення у краї не станеться».

Нагадаємо, напруга між Косовим та Сербією зросла до критичного рівня на початку серпня. Етнічні серби у північних муніципалітетах Косова блокували дороги та навіть вступали у перестрілки з загонами поліції. Приводом для масових заворушень стала вимога Косова до громадян із сербськими документами отримувати тимчасові посвідчення особи при в’їзді у країну. 

Зазначимо, що етнічна більшість Косова – албанці, які складають більше 90% від усього населення. Водночас на півночі Косова, в районі Косовської Митровиці, більшість населення – серби.

У разі подальшого загострення безпекової ситуації та блокування доріг на півдні Сербії МЗС рекомендує українцям використовувати пункти пропуску на кордоні з Республікою Північна Македонія.

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Теги: Сербія Косово США Європа

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