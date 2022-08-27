Час настав. Держдеп зробив гучну заяву щодо Косова та Сербії

Напруга між Косовим та Сербією зросла до критичного рівня на початку серпня

«Настав час забути, що Косово – це Сербія», – Держдеп США

Заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії, спеціальний представник США на Західних Балканах Габріель Ескобар порадив Сербії та Косову «швидше вирішити спірні питання» заради об'єднання з ЄС. Про це він заявив у п'ятницю в інтерв'ю каналу N1.

Таку заяву він зробив після проведених у Белграді за участі спецпредставника ЄС з політики Західних Балкан Мирослава Лайчака та лідерів обох сторін переговорів.

«Я був присутнім (на переговорах. – Ред.), щоб послати сигнал, що процес вирішення спору між Косовим та Сербією має величезне значення для євроатлантичної спільноти. Хочу заявити: після сьогоднішнього дня є підстава для оптимізму», – сказав він в інтерв’ю.

За словами Ескобара, регіону варто «швидше вирішити спірні питання» заради об'єднання та світлого майбутнього в ЄС.

«Я б сказав, що речі, про які ми говоримо зараз, насправді є дрібними проблемами в рамках спільної платформи переговорів. Думаю, нам час забути наратив, що Косово – це Сербія, і перейти до наративу, що Косово і Сербія – це Європа», - наголосив американський дипломат.

Ескобар також висловив сподівання, що «загострення у краї не станеться».

Нагадаємо, напруга між Косовим та Сербією зросла до критичного рівня на початку серпня. Етнічні серби у північних муніципалітетах Косова блокували дороги та навіть вступали у перестрілки з загонами поліції. Приводом для масових заворушень стала вимога Косова до громадян із сербськими документами отримувати тимчасові посвідчення особи при в’їзді у країну.

Зазначимо, що етнічна більшість Косова – албанці, які складають більше 90% від усього населення. Водночас на півночі Косова, в районі Косовської Митровиці, більшість населення – серби.

У разі подальшого загострення безпекової ситуації та блокування доріг на півдні Сербії МЗС рекомендує українцям використовувати пункти пропуску на кордоні з Республікою Північна Македонія.