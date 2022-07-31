МЗС просить українців не їхати на південь Сербії

Громадянам України радять не відвідувати південні регіони Сербії та уникати місця скупчення людей

Громадянам України радять не відвідувати південні регіони Сербії і уникати місця скупчення людей. Про це повідомляє посольство України в Сербії.

«Рекомендуємо громадянам України утримуватися від відвідування південних районів Сербії і уникати місць масового скупчення людей», – підкреслюють в посольстві

Також у відомстві зазначили, що у разі потрапляння в надзвичайну ситуацію громадянам України необхідно телефонувати на гарячу лінію: +381-63-111-31-85.

До уваги громадян🇺🇦!

Рекомендуємо громадянам України наразі утримуватися від відвідання південних районів Сербії та уникати місць масового скупчення людей.

У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію просимо телефонувати на гарячу лінію Посольства для громадян 🇺🇦 +381-63-111-31-85 pic.twitter.com/ATHwiFFWfE — UKR Embassy in SRB (@UKRinSRB) July 31, 2022

Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що у разі потрапляння у надзвичайну ситуацію можна також звертатися на «гарячу лінію» міністерства за телефоном: +380442381588.

У разі подальшого загострення безпекової ситуації та блокування доріг на півдні Сербії МЗС рекомендує українцям використовувати пункти пропуску на кордоні з Республікою Північна Македонія.

Нагадаємо, раніше сербська сторона спростувала чутки про стрілянину на кордоні з Косово і заявила, що її армія поки не заходила на косівську територію.

Зазначимо, президент Сербії Александар Вучіч має намір виступити з екстреним зверненням до нації щодо ситуації у Косові.

Напередодні топ-функціонер Сербської прогресивної партії Володимир Джуканович заявив про необхідність «денацифікації Балкан».