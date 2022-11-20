Міністр оборони Канади розповіла, хто перемагає у війні України з Росією

Путін помилково вважав, що російська армія легко переможе українців

Міністр оборони Канади заявила, що українські збройні сили перемагають у війні, а президент Путін лише об'єднав НАТО та оновив цілі. Про це пише АР.

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Міністр оборони Аніта Ананд виступила із заявою на початку щорічного Галіфаксського форуму з міжнародної безпеки, на який з'їжджаються представники оборони та безпеки із західних демократій.

«Дух та рішучість українського народу та президента Зеленського продовжують надихати всіх нас. Українські збройні сили цілеспрямовані, дисципліновані та краще навчені – і вони перемагають», – сказала Ананд.

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Ананд також заявила, що Путін помилково вважав, що російська армія легко переможе українців і що Захід сидітиме склавши руки.

«Путін помилився. Повномасштабне і нічим не спровоковане вторгнення Росії лише зміцнило рішучість та єдність НАТО – і відродило сенс його існування», – сказала вона.

Президент Halifax International Security Пітер Ван Прааг також сказав, що боротьба України дала західним союзникам єдність цілей.

«Якби Україна здалася, як закликали до цього президента Зеленського деякі європейські лідери, неважко уявити, де ми були б зараз: сильно ослаблена Європа, розділене НАТО, принижена Америка: всі протистоять могутній Росії, яку підтримує усміхнений Сі Цзіньпінь», – сказав Ван Прааг.

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Ван Прааг сказав, що Україна нагадала країнам, що «наші демократії варті того, щоб за них боротися. Наші демократії варті порятунку».

Також нагадаємо, що раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що російський диктатор Володимир Путін готовий до переговорів із Заходом щодо України. В Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяву голови МЗС РФ Сергія Лаврова про те, що Росія нібито готова обговорювати із Заходом «реалістичні пропозиції щодо України». у відомстві заявили, що єдиною реалістичною пропозицією з боку Росії має бути негайне припинення війни проти України та виведення російських військ із української території за межі кордонів станом на 1991 рік.