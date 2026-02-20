Чому Україна та союзники не повірили даним ЦРУ та MI6 про вторгнення РФ: пояснення The Guardian

За даними ЗМІ, перші ознаки повномасштабного російського вторгнення в Україну почали з'являтися навесні 2021 року

Центральне розвідувальне управління США та британська розвідувальна служба MI6 у 2021 році отримали дані про підготовку Російської Федерації до повномасштабного вторгнення в Україну. Спецслужби передали ці відомості союзникам та українській владі, однак їх попередження були відкинуті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Навесні 2021 року російські війська почали нарощувати сили вздовж кордонів України та в окупованому Криму під виглядом навчань. Тодішній президент США Джо Байден зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну із закликом до деескалації та запропонував провести саміт.

«Він висловив стурбованість щодо нарощування військ і закликав до деескалації, а також запропонував провести саміт у найближчі місяці, що, як ми знали, зацікавить Путіна», – сказала директорка національної розвідки США Авріл Гейнс.

Після зустрічі двох лідерів у Женеві в червні 2021 року загроза здавалася відведеною. Однак уже через чотири тижні Путін опублікував розлоге есе, в якому стверджував, що «справжній суверенітет України можливий лише у партнерстві з Росією». У вересні 2021 року нарощування військ вздовж кордонів відновилося.

У листопаді 2021 року директорка національної розвідки США Гейнс виступила на щорічній зустрічі керівників розвідок країн НАТО в Брюсселі і висловила переконання, що існує реальна ймовірність масованого вторгнення. Голова британської MI6 Річард Мур її підтримав.

Як пише The Guardian, керівники розвідок тоді скептично поставилися до інформації про плани РФ, а дехто взагалі відкинув ідею вторгнення. Наприкінці жовтня 2021 року ЦРУ та MI6 надіслали до Києва службові записки з тривожними розвідувальними оцінками.

В середині листопада міністр оборони Великої Британії Бен Воллес відвідав Київ і повідомив Зеленського, що Лондон вважає вторгнення питанням «коли», а не «якщо», та закликав розпочати підготовку до війни. «Британці та американці казали, що це станеться. Але французи та німці казали йому: «Не слухай цього, це все нісенітниця», – розповів один з українських високопосадовців.

Крім того, за даними видання, тодішній глава Офісу президента Андрій Єрмак також переконував Зеленського, у тому, що загроза перебільшена. Зокрема, через свої контакти із заступником керівника адміністрації Путіна Дмитром Козаком. При цьому, за оцінками ЦРУ, сам Козак не знав деталей путінського плану.

До грудня 2021 року США та Велика Британія отримали достатню ясність щодо воєнного плану Росії. Згідно з даними, зібраними західними службами, Москва вважала, що лише 10% українців боротимуться з вторгненням, тоді як решта або підтримуватиме, або прийме окупацію.

На початку січня 2022 року стали відомі конкретніші деталі: планувалося вторгнення з кількох напрямків, у тому числі з Білорусі, висадка повітряно-десантних сил в аеропорту Гостомель під Києвом, а також замах на Зеленського. Крім того, готувалися списки «проблемних» проукраїнських діячів для інтернування або страти та проросійських осіб для залучення до управління Україною.

Директор ЦРУ Вільям Бернс полетів до Києва, щоб особисто поінформувати Зеленського, однак реакція виявилася не такою, на яку він розраховував. 12 лютого 2022 року, після розмови з Путіним, Байден сказав своїм помічникам, що вторгнення неминуче і може статися будь-якого дня. Того ж місяця Еммануель Макрон після шести годин переговорів у Кремлі оголосив, що «отримав гарантії» від Путіна щодо відсутності ескалації.

22 лютого 2022 року головнокомандувач Валерій Залужний знову спробував домогтися введення воєнного стану, щоб розпочати передислокацію військ, однак Рада національної безпеки та оборони проголосувала за менш суттєвий захід – надзвичайний стан.

Того ж дня секретар РНБО Олексій Данілов передав Зеленському червону папку з надсекретним звітом про «пряму фізичну загрозу» президенту – про те, що групи вбивць вже в дорозі. Наступного дня під час зустрічі з президентами Польщі та Литви Зеленський сказав їм, що це може бути остання їхня зустріч, де вони бачать його живим.

Газета зазначає, що ЦРУ та МІ-6 правильно передбачили сценарій російського вторгнення, але не змогли точно передбачити його результат. Зокрема, вони вважали, що швидке захоплення Росією України є неминучим. При цьому, європейські спецслужби відмовлялися вірити, що у 21 столітті в Європі можлива повномасштабна війна.

До слова, російське військове командування передбачало вторгнення Збройних сил України в Курську область і протягом кількох місяців розробляло плани, щоб запобігти цьому.