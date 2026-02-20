Головна Світ Політика
search button user button menu button

Чому Україна та союзники не повірили даним ЦРУ та MI6 про вторгнення РФ: пояснення The Guardian

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Чому Україна та союзники не повірили даним ЦРУ та MI6 про вторгнення РФ: пояснення The Guardian
Європейські спецслужби відмовлялися вірити, що у 21 столітті в Європі можлива повномасштабна війна
фото: Getty Images

За даними ЗМІ, перші ознаки повномасштабного російського вторгнення в Україну почали з'являтися навесні 2021 року

Центральне розвідувальне управління США та британська розвідувальна служба MI6 у 2021 році отримали дані про підготовку Російської Федерації до повномасштабного вторгнення в Україну. Спецслужби передали ці відомості союзникам та українській владі, однак їх попередження були відкинуті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Навесні 2021 року російські війська почали нарощувати сили вздовж кордонів України та в окупованому Криму під виглядом навчань. Тодішній президент США Джо Байден зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну із закликом до деескалації та запропонував провести саміт.

«Він висловив стурбованість щодо нарощування військ і закликав до деескалації, а також запропонував провести саміт у найближчі місяці, що, як ми знали, зацікавить Путіна», – сказала директорка національної розвідки США Авріл Гейнс.

Після зустрічі двох лідерів у Женеві в червні 2021 року загроза здавалася відведеною. Однак уже через чотири тижні Путін опублікував розлоге есе, в якому стверджував, що «справжній суверенітет України можливий лише у партнерстві з Росією». У вересні 2021 року нарощування військ вздовж кордонів відновилося.

У листопаді 2021 року директорка національної розвідки США Гейнс виступила на щорічній зустрічі керівників розвідок країн НАТО в Брюсселі і висловила переконання, що існує реальна ймовірність масованого вторгнення. Голова британської MI6 Річард Мур її підтримав.

Як пише The Guardian, керівники розвідок тоді скептично поставилися до інформації про плани РФ, а дехто взагалі відкинув ідею вторгнення. Наприкінці жовтня 2021 року ЦРУ та MI6 надіслали до Києва службові записки з тривожними розвідувальними оцінками.

В середині листопада міністр оборони Великої Британії Бен Воллес відвідав Київ і повідомив Зеленського, що Лондон вважає вторгнення питанням «коли», а не «якщо», та закликав розпочати підготовку до війни. «Британці та американці казали, що це станеться. Але французи та німці казали йому: «Не слухай цього, це все нісенітниця», – розповів один з українських високопосадовців.

Крім того, за даними видання, тодішній глава Офісу президента Андрій Єрмак також переконував Зеленського, у тому, що загроза перебільшена. Зокрема, через свої контакти із заступником керівника адміністрації Путіна Дмитром Козаком. При цьому, за оцінками ЦРУ, сам Козак не знав деталей путінського плану.

До грудня 2021 року США та Велика Британія отримали достатню ясність щодо воєнного плану Росії. Згідно з даними, зібраними західними службами, Москва вважала, що лише 10% українців боротимуться з вторгненням, тоді як решта або підтримуватиме, або прийме окупацію.

На початку січня 2022 року стали відомі конкретніші деталі: планувалося вторгнення з кількох напрямків, у тому числі з Білорусі, висадка повітряно-десантних сил в аеропорту Гостомель під Києвом, а також замах на Зеленського. Крім того, готувалися списки «проблемних» проукраїнських діячів для інтернування або страти та проросійських осіб для залучення до управління Україною.

Директор ЦРУ Вільям Бернс полетів до Києва, щоб особисто поінформувати Зеленського, однак реакція виявилася не такою, на яку він розраховував. 12 лютого 2022 року, після розмови з Путіним, Байден сказав своїм помічникам, що вторгнення неминуче і може статися будь-якого дня. Того ж місяця Еммануель Макрон після шести годин переговорів у Кремлі оголосив, що «отримав гарантії» від Путіна щодо відсутності ескалації.

22 лютого 2022 року головнокомандувач Валерій Залужний знову спробував домогтися введення воєнного стану, щоб розпочати передислокацію військ, однак Рада національної безпеки та оборони проголосувала за менш суттєвий захід – надзвичайний стан.

Того ж дня секретар РНБО Олексій Данілов передав Зеленському червону папку з надсекретним звітом про «пряму фізичну загрозу» президенту – про те, що групи вбивць вже в дорозі. Наступного дня під час зустрічі з президентами Польщі та Литви Зеленський сказав їм, що це може бути остання їхня зустріч, де вони бачать його живим.

Газета зазначає, що ЦРУ та МІ-6 правильно передбачили сценарій російського вторгнення, але не змогли точно передбачити його результат. Зокрема, вони вважали, що швидке захоплення Росією України є неминучим. При цьому, європейські спецслужби відмовлялися вірити, що у 21 столітті в Європі можлива повномасштабна війна.

До слова, російське військове командування передбачало вторгнення Збройних сил України в Курську область і протягом кількох місяців розробляло плани, щоб запобігти цьому.

Читайте також:

Теги: росія ЦРУ британська розвідка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Федеральний суд Німеччини не виключає причетність українців до підривів нафтогонів
Розслідування Spiegel: ЦРУ знало про плани української групи підірвати «Північні потоки»
Вчора, 15:35
Політичні партії Британії отримали сигнали про зовнішні ризики
Британські спецслужби попередили партії про загрозу іноземного втручання
9 лютого, 10:15
Ексдиректор ЦРУ Девід Петреус заявив про необхідність посилення санкцій
«Економіка крихкіша, ніж здається». Ексдиректор ЦРУ пояснив, що змусить Кремль відступити
11 лютого, 19:59

Політика

Поліція провела обшуки у колишній резиденції брата короля Британії експринца Ендрю
Поліція провела обшуки у колишній резиденції брата короля Британії експринца Ендрю
Орбан назвав головну умову для нормалізації відносин з Україною
Орбан назвав головну умову для нормалізації відносин з Україною
Британія оголосила про військову допомогу Україні на $17 млрд
Британія оголосила про військову допомогу Україні на $17 млрд
Верховний суд США визнав мита Трампа незаконними
Верховний суд США визнав мита Трампа незаконними
Британія відмовила США у доступі до баз для можливих ударів по Ірану
Британія відмовила США у доступі до баз для можливих ударів по Ірану
«Нам потрібні поступки від Москви». Каллас закликала Росію до реальних кроків заради миру
«Нам потрібні поступки від Москви». Каллас закликала Росію до реальних кроків заради миру

Новини

Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
Сьогодні, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Сьогодні, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Вчора, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
18 лютого, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua